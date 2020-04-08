60 liralık yola, 800 lira isteniyor

Kayseri Şehir Terminali’nde işletmecilik yapan Mirza Binboğa, şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasının ardından vatandaşların daha önce 60 TL’ye gittiği Ankara’ya 800 TL’ye götürüldüğünü söyledi.



Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasının ardından, vatandaşlar memleketlerine gitmek için çare arıyor. Terminal işletmecisi Mirza Binboğa, vatandaşlardan fazla para talep edildiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.



Binboğa, "Vatandaşımız otogarlarda son derece mağdur. Vatandaşlarımıza daha önce D1 araçlarımızla hizmet veriyorduk. Bu araçlar ortalama 40 kişilik araçlardı. 20 kişi yolcu alıyorduk.



Bugün garaja gittiğimde taksilerin 700-800 TL’ye yolcu alıp gittiğini öğrendim. Vatandaşlar, İstanbul’a 800 ile bin TL arasında araç bulmakta güçlük çekiyor.



Vatandaşı mağdur etmeden, bu korsanların eline kimseyi düşürmeden, vatandaş evine, sevdiklerine gitsin. Önümüzdeki hafta cezaevleri boşalıyor. Buradan çıkacak vatandaşlar ne yapacak, parası olmayan vatandaşlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.