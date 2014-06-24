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Dünya
Deutsche Welle

60 kız çocuğu daha kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeyinde 60 kız çocuğu ve kadının daha kaçırıldığı belirtiliyor.

24 Haziran 2014 18:07


Premimum Times gazetesinin yerel güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere dayandırdığı haberine göre Nijerya’nın Borno eyaletindeki farklı köylerden geçen hafta perşembe ve cumartesi günleri arasında 60 kız çocuğu ve genç kadın kaçırıldı.

Kaçırma olaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre kaçırılanlar arasında bebekler de bulunuyor.

Kaçırma olaylarının ardında yine radikal İslamcı Boko Haram örgütünün bulunduğu tahmin ediliyor.

Boko Haram örgütü, ülkedeki binin üzerinde ölümden sorumlu tutuluyor. Örgütün nisan ayında 200'ün üzerinde kız çocuğunu kaçırması tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Kaçırılan kızlara ne olduğu ise belirsizliğini koruyor. Örgüt, kaçırdığı kız çocuklarını köle olarak satmakla tehdit etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NijeryaTimesNijerya BornoKaçırmaBoko HaramHaramWelle Türkçe DW/dpa BW/EC

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