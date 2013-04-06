60 kişi yanarak can verdi

Nijerya'da yolcu otobüsü ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada en az 60 kişi hayatını kaybetti.



Nijerya Federal Yol Güvenliği Birliği Sözcüsü Jonas Agwu, ülkenin güneybatısındaki Edo eyaletinde lüks bir yolcu otobüsü ile bir akaryakıt tankerinin çarpıştığını açıkladı.

Nijeryalı yetkili Agwu, kazada ilk belirlemelere göre en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaza sonrası meydana gelen yangından 3 kişi ise sağ kurtarıldı.

Agwu, kazanın ardından meydana gelen ve saatlerce süren yangın nedeniyle ölü sayısını belirlemede zorlandıklarını söyledi.

Görgü tanıkları, lüks yolcu otobüsünde 60 yolcu olduğunu belirtti.

Kaza sonrası meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı.