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Dünya

60 kiloya 1800 sterlin ödül

İngiltere, Obeziteyle savaşmak için yeni yollar buluyor...

14 Ocak 2010 02:00

T24- İngiltere’de hızla artan obeziteye karşı savaşan hükümet, kilo verenlere “para ödülü” dağıtmayı planlıyor.

Ulusal Sağlık Hizmetleri fonundan karşılanacak olan para ödülü, 200 sterlinden başlayacak, 1800 sterline kadar çıkacak. 5 ayda 12 kilo kaybedenler 200 sterlin, 21 ayda 60 kilo vermeyi başaranlar ise 1800 sterlinle ödüllendirilecek. Diyetisyenler tarafından kontrol edilecek çalışmaya katılmak için şimdiden 400 obezite hastası kayıt yaptırdı. Mayıs ayında başlayan ilk denemede hastaların çoğu 10 kilodan fazla verdi.
 

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