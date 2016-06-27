60 işçinin bayram ikramiyesini çaldılar!

Zonguldak'ta tekstil fabrikasında 60 işçiye bayramda ikramiye olarak dağıtılacak olan 16 bin lira ile işyeri sahibine ait 100 bin liralık ziynet eşyası, kimliği belirsiz kişiler tarafından çelik kasa açılarak çalındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, önceki gün Asma Mahallesi Avni Cinal Caddesi'nde bulunan 58 yaşındaki Hikmet Kavaz'a ait spor malzemelerinin üretildiği 3 katlı tekstil fabrikasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iddiaya göre güvenlik kamerası bulunmayan bahçeden girip fabrikanın diğer bölgelerindeki 24 güvenlik kamerasından 8'inin kablosunu kesti. 1'inci kattaki açık pencereden içeriye giren hırsızlar, 2'nci kattaki odanın kapı kilidini kırıp içerideki çelik kasayı açarak bayramda 60 işçiye dağıtılacak olan 16 bin lira ile 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Kimliği belirsiz kişiler, diğer kameralar tarafından görüntülenebilecekleri düşüncesiyle kamera kayıtlarını da alarak izlerini kaybettirdi.

Sabah işe gelen bir çalışanın durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, parmak izi araştırması yaptı.

Hikmet Kavaz, eşine ait 100 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasına değil, 60 işçinin bayram ikramiyelerinin çalınmasına üzüldüğünü söyledi. Evine daha önce iki kez hırsız girdiği için eşine ait ziynet eşyalarını çelik kasada bulundurduğunu söyleyen Kavaz, şöyle konuştu:

"Hırsız hiçbir şeye zarar vermemiş. Kasa bile zarar görmemiş, sanki anahtarla açılmış. Kamera kayıt sistemini de yanına alıp götürmüş. Çok temiz bir hırsızlık yapmış. Eşimin 100 milyarlık altınları gitti. İşçiler için bayram harçlığı biriktirmiştim 16 bin lira civarında onlar da gitti. Altınlara üzülmedim ama işçilerin alın teri bayram harçlıklarının çalınmasına çok üzüldüm. Her bayramda fabrikada 9 gün tatil yapılmasına izin veririm. Paraları da yanında olsun istedim. Beni üzen nokta budur. Ben yine bayram harçlığı vereceğim. Olmasaydı iyiydi. Çok üzüldüm, dokunsalar ağlarım. Ben iğne ucundan para kazanıyorum. İnsanların emeğine saygı duymayı çok seviyorum. Çalışanlarımı mutlu etmek beni çok mutlu ediyor. İşçiler de bu paranın çalınmasına çok üzüldü. İşçilerimi çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Benim zarar görmemi hiçbir zaman istemediler."

Polis, olayı çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.