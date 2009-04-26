60 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

Jandarma ekiplerinin Afyon-Konya karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonları ile tankerlerde yaptıkları denetimlerde yaklaşık 60 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Afyon-Konya karayolu 75. kilometresindeki Vural E'ye ait akaryakıt istasyonu ile bu istasyona yakıt boşaltan Zekeriya C.'ye ait tankerde kontrol yapan jandarma ekipleri 33 bin litre kaçak motorin elegeçirdi.



Jandarma ekiplerinin aynı güzergahın 40. kilometresinde bulunan bir diğer akaryakıt istasyonu ile istasyondaki bir tankerde yaptıkları denetimlerde ise 26 bin 500 litre kaçak motorin bulundu.



Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri her iki kontrolde Vural E., Zekeriya C., Abdülaziz ö., Berdan Ö. ve İsmail D. gözaltına alındı.

