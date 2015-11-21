60 bin dolar maaş alan atom mühendisi, IŞİD'e katılmak isterken yakalandı!

IŞİD’e katılmak için geçtiğimiz günlerde Kilis’e gelen bazı kişilerin Suriye sınır hattından geçip terör örgütüne katılacağı istihbaratını alan güvenlik güçleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu sınır bölgesinde IŞİD’e gitmek isteyenlerle birlikte gözaltına alınan bir kadın dikkat çekti.

Gözaltına alınan Katar doğumlu Avusturya vatandaşı M.A. isimli kadın sorguya alındı. Sorguda Abu Dabi’de atom mühendisi olduğu ortaya çıkan M.A.’nın, yaklaşık 60 bin dolar maaş aldığı belirlendi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen mühendis kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.