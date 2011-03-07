60 bin Alevi İzmir'de sokaklara döküldü

T24 - Alevi yurttaşlar eşitlik istemlerini dile getirmek için İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenledi.





Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 500 metre ileride bulunan Alsancak Garı’nda yapacağı açılışa değinen mitingteki konuşmacılar, genel seçimlerle ilgili "Attığınız oy aynı sandığa gitsin" mesajı verdi.

Demokratik kitle örgütlerinin çağrısı üzerine İzmir Gündoğdu Meydanı’ndan miting düzenlendi. Mitingte, ’AKP Halka Hesap Verecek’, ’Faşizme Karşı Omuz Omuza’, &Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz’ sloganları atıldı. Mitingde sanatçılar Arif Sağ, Ferhat Tunç, Dertli Divani, semah ekibi ve yerel ozanlar da yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur da mitinge geldi.





Balkız: Başbakan 500 metre ötede

Toplantıda konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, parlamento seçimlerinin yaklaştığını, Türkiye’nin 12 Haziran’da bir deneyden daha geçeceğini belirterek, sorunlarını anlatmak için İzmir’de bulunan Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu da çağırdıklarını söyledi. Balkız, "Başbakan ve Kılıçdaroğlu aynı kentte, hemen 500 metre ötemizdeler. Onları buraya davet ettik. Hala da yol ve kapımız açıktır" dedi.



"Korkarız ki bir Hitler geliyor"

Özellikle Başbakan’a söyleyecekleri olduğunu belirten Balkız, şöyle konuştu:

"Başbakan bizi dinlerse belki ne dedikse onun tersini yapmaz. Biz ne diyoruz diye merak ediyorsa defterine not etsin. Parti, seçim programına alsın. Alır mı, almaz. O seçim programına kendine demokrasi, kendine özgürlük alır. Ülkemiz kötüye gidiyor. Din sosuyla soslanmış tek adamcılığa doğru gidiyoruz. Referandum sonrasında öyle bir oynadı ki yargıyla yarın seçim sonrası başkanlığa gidiyor. Korkarız ki bir Hitler, Mussolini geliyor. Buna engel olmalıyız. Onun için 12 Haziran seçimleri önemli."





"Sandık başında bizi şaşırtmayın"

Balkız, kendileri ile dayanışma içinde olan siyasi parti ve seçmenlerden istekleri olduğunu anlatırken, "Bu seçimlerde attığınız oy aynı sandığa gitsin, aynı oyu kullanın ki bu zulümden kurtulabilelim. Siyasi partilere çağrı yapıyorum; Yarın sandık başına gittiğiniz zaman bizi şaşırtmayın. Kime oy vereceğiniz konusunda bizi tereddütte bırakmayın. Birleşin, biz birleştik, siz de birleşin" diye devam etti.

Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, gelecek öğretim yılında Alevi çocuklarının ezilmeye devam edilmesine izin vermeyeceklerini kaydederken, "Seçimler gelip geçecek, eylül ayı gelecek, okullar açılacak. Biz bu işe bir çare bulmalıyız. Buna itiraz etmeliyiz" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Selahattin Özel ise, insan hakları, demokrasi nerede ise Alevi toplumunun orada olduğunun bildirirken tüm aydın ve demokratları yan yana olmaya çağırdı. Hükümetin Alevi açılımını da eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"Cemevlerimize yasal statü vereceklermiş, ’miş’ de ’miş.’ Böyle statü vereceklerse vermesinler. 1000 yıldır kendi alınterimizle cemevlerimizde ibadet yaptık, yine yaparız. Biz özden verdik, candan verdik, dedelerimizi devletin memuru yapmadık. Ama onlar Allah’ın memuru yerine koyduklarımızı devletin memuru yerine koyacaklar. Aleviliği bugüne kadar Alevi olmayanlar tarif etti. Aleviliği öğrenmek isteyen buyursun gelsin, geleni ’Mihman Ali’ diye karşılar ancak, düşüncesine göre ağırlarız. Kapımız, hanemiz açık."

Daha sonra aralarında Arif Sağ’ın da aralarında olduğu sanatçılar sahneye çıkıp türküler söyledi. Mitinge katılanların istekleri şöyle sıralandı:

* Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın

* Zorunlu din dersleri kaldırılsın

* Cemevleri yasal statüye kavuşsun

* Madımak Oteli müze olsun

* Alevi köylerine cami yapma politikaları son bulsun

* Koçgiri, Dersim, Çorum, Maraş, Sivas, Gazi katliamlarının dosyaları yeniden açılsın, katiller yargılansın

* Çoğulcu, demokratik ve eşitlikçi bir Anayasa hazırlansın. * Aleviler(in fişlenmesi, ordudan, emniyetten dışlanması son bulsun

Mitingden dağılanların AKP ve CHP konvoylarıyla karşılaşmaması için Alevi mitingine gelenlerin otobüsleri Konak, Çankaya, Fevzipaşa bölgelerine park ettirildi.