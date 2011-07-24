-60. BAŞBAKANLIK KUPASI'NI "DERVİŞ AĞA" KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - At yarışlarında 60. Başbakanlık Kupası'nı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşu sonrası kupa töreni düzenlendi. Başbakan Erdoğan, birincilik kupasını, koşuyu kazanan ''Derviş Ağa'' isimli safkanın sahibi Nevzat Ünlü adına, Ünlü'nün amcası, Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Ali Doğan Ünlü'ye verdi. Başbakan Erdoğan ayrıca, koşunun birincisi ''Derviş Ağa'nın antrenörü Sadettin Mutlu ile jokey Yalçın Akağaç'a da plaket sundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kupa töreni öncesi jokey Yalçın Akağaç ile bir süre sohbet etti. Coşku ve heyecan dolu bir yarış olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, son anlardaki atağıyla yarışı kazanan jokey Akağaç'ı kutladı ve başarılarının devamını diledi. Sohbet sırasında jokey Akağaç ile Kasımpaşa'da aynı yerde oturduklarını öğrendiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, kupa töreni sonrasında ise ''Kasımpaşa'dan jokey de çıkarmış'' derken, yarışı izlemek için beraberinde getirdiği torunu Ahmet Akif'i işaret ederek, ''Torunumu sana teslim edeceğim'' diye espri yaptı. Koşuyu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da izledi.