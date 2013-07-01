60 aylık çocuklar okumayı sökemedi, ders dinleyemedi

Eğitimde 4+4+4 sistemine uyum sağlayamayan çocuklardan birçoğu okumayı sökemezken, 40 dakikalık uzun ders sürelerine de adapte olamadılar.

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen uyarılar üzerine 4+4+4 sisteminde revizyona gidiyor.

Vatan gazetesinden Kıvanç El’in edindiği bilgiye göre bakanlıkta oluşturulacak komisyon bu konuda çalışacak. Komisyonun raporu doğrultusunda revizyonlar belirlenecek ve yeni eğitim döneminde hayata geçirilecek.

Başta İstanbul olmak üzere il milli eğitim müdürlüklerinden gelen raporlar, sistemdeki sıkıntıları ortaya çıkardı. Bakanlık bunun üzerine yeni eğitim yılında benzer aksaklıkların yaşanmaması için önlemler almaya hazırlanıyor.

Sistemde en fazla sıkıntı, 60-84 (birinci sınıf) aylık çocuklarda yaşanıyor. Bazı çocuklar henüz okumayı sökemezken, 40 dakikalık ders sürelerinin de uzun olduğu belirlendi. Bakanlık yetkilileri, “Sistemin temelinde bir değişiklik yok, uygulamada yaşanan bazı sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Geri adım atılması söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

Veli istese de kararı komisyon verecek

- Oyun alanı: Öğrencilerin okula bağlı kalması ve yeterli oyun aktivitesinin yapılabilmesi için oyun alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Bu konuda belediyelerden yardım istenmesi de gündeme gelirken, boş olan bodrum katları ile çatı katlarının oyun alanı yapılması da gündemde. İmkanı olan okullarda kukla gösterisi, müzik odası gibi odaların da yapılması istenecek.

- Komisyon karar versin: 60-66 aylık hazır olmayan çocuklar da veli kararı ile okula başladı. Bu konuda sorunlar yaşandı. Bakanlığa, veli isteğinin yanında uzmanlardan oluşturulan bir komisyonun çocuklara “okula başlayabilir” onayını vermesi, bu onayı alamayan öğrencilerin anaokuluna gönderilmesi önerildi. Komisyon, bu öneriyi de gündemine aldı.

Yüzde 67’si en az bir kez altına kaçırdı

Anadolu Eğitim-Sen tarafından 2000 öğretmenle yapılan anketten de şu çarpıcı sonuçlar çıkmıştı:

- Birinci sınıfların yüzde 44’ü boylarına uygun olmayan sıralarda bir ders yılı oturmak zorunda kaldı

- 60-66 aylık çocukların yüzde 67’sinin en az 1 kez altına kaçırdı.

- Üst yaş gruplarındaki öğrencilerin tamamı Nisan ayında okumaya geçerken, 66 ay altındaki öğrenciler için bu oran yüzde 18’de kaldı. Yani 60-66 ay aralığında kalan çocukların yüzde 82’si yani her 5 çocuktan 4’ü Nisan ayında okumaya geçemedi.

- “1.sınıflarda yapılan sistem ve müfredat değişikliğine ilişkin herhangi bir eğitim aldınız mı?” sorusunu ise öğretmenlerin yüzde 65’i eğitim almadım diye cevaplarken, yüzde 31’i bu yönde eğitim aldığını ama işe yaramadığını, yüzde 4’ü ise eğitim aldığını ve işe yaradığını bildirdi.

Dinleme bozukluğu oluştu

MEB’in yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni eğitim öğretim yılında şu revizyonlar bekleniyor:

- 20 dakikalık ders: 40 dakikalık derslere özellikle 60- 66 aylık çocuklar uyum sağlayamadı. Çocuklarda dinleme bozukluğu, dikkatsizlik gibi olumsuzluklar ortaya çıktı. Derslerde dikkati dağılan çocuklar için 20’şer dakikalık derslerin yapılması gündemde.

- Esnek eğitim: Tüm sınıfa aynı eğitimin değil, öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre sınıfta “esnek” eğitimin hayata geçirilmesi bekleniyor.

- 60-70 ve 71-84: Okullarda 60-70 aylık çocuklarla, 71-84 aylık çocukların ayrı sınıflarda toplanması, yeterli öğrenci yoksa yakın okullarda birleştirme yapılması da bakanlığa gelen öneriler arasında.

- Sınıflar bölünebilir: Birçok okulda 50 kişilik sınıflar ortaya çıktı. Kalabalık sınıflarda 1. sınıf öğrencilerinin motivasyonu sağlanamadı. Bu nedenle sınıf öğrencilerinin ikiye bölünmesi gündemde.

- Sırada değil minderde: Çocukların klasik sıra düzeninde değil, yerde minderde veya nerede rahat ediyorsa orada ders dinlemeleri ve tek kişilik sıraların “u” düzeninde sıralanması için düzenleme yapılması olası.

Pilot uygulama olmalıydı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daha önce kamuoyuna yansıyan kapsamlı 4+4+4 raporu şöyleydi:

- Derslik ihtiyacı giderilmeli

- 40 dakikalık derste 60 aylık çocukların oturmaları, dikkatlerini derse vermeleri mümkün değildir. Sınıflarda 60-84 ay aralığındaki çocukların bir arada bulunması ciddi sorundur.

- Okula hazırlık dönemlerinin 60-70 ay arasındaki öğrencilere 3.5 ay, 70 ay üzerindekilere de 1 ay yapılmalı.

- Okul bahçe duvarları yükseltilip çizgi film karakterleri ile süslenmeli

- Kapsamlı düzenleme yapılmadan önce pilot uygulamalara bakılmalı

- Okulların fiziksel şartlarının 60 aylık çocuklar için yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.