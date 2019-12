'6 yılda yapsalardı'

“Şimdiki yönetim ve aday liste ‘İnönü’yü yeniden inşa edeceğiz’ diyor.. Madem yapacaktınız 6 yıldır neredeydiniz?” Benim 1 oyum var, onu da kime vereceğimi sadece Allah bilir.”



Büyük çekişmeye sahne olması beklenen yarınki Beşiktaş Olağan Kongresi öncesinde efsane başkan Süleyman Seba, VATAN’a konuştu. Her köşesi anılarla dolu olan Akaretler’deki evinin kapılarını bizlere açan Seba, her iki başkan adayına da Beşiktaş’a yakışır davranmaları için çağrıda bulundu:



“Gözlerimde ciddi sorunlar var. Henüz kongreye gidip gitmeyeceğim belli değil. Ama eğer gidersem 1 oyum var, kime vereceğimi Allah ile ben bilirim. 1966 yılından bu yana kongre yaşıyorum. Maalesef kongreler beni üzüyor. Her kongrede içimden bir parça kopuyor. Umarım bu kongreye gidecek olanlar önceki seçimlerden ve daha önce yaşanan olumsuzluklardan bir ders almışlardır. Unutmayalım ki seçimler kongrede kazanılır, dışarıda değil. Dışarıda Beşiktaş’a yakışmayan şeyler oluyor. Çok huzursuzluk var. Bu Beşiktaş’ın kongresi. Biz büyük bir camiayız. Büyük kulüpsen o çerçevede kongre yapman lazım.





Demirören'in parası!



Seyirci tepkisi her zaman olur. Özellikle başarılı olamadığınız sürece, iyi transfer yapamadığınız zamanlarda.. Ama böyle galiz küfürleri kabul etmek mümkün değil. Hele Beşiktaş gibi büyük bir camianın başında bulunan bir başkana küfür edilmesini kabul etmek mümkün değil. Yakın dönemdeki olaylardan esinlenerek söylemiyorum. Benim de yaşadıklarım var. Aynı şeyi geçmişte bana da yaptılar. Beşiktaş başkanına küfür edilmez. Bu sporun felsefesine de aykırı, Beşiktaşlı duruşuna da.



Şimdiki başkanın seçimi kaybetmesi halinde kulübe verdiği borcu hemen alması konusunu Beşiktaş camiasının takdirlerine bırakıyorum. Ne diyeyim, para kendisinindir. İstediği gibi harcar. Ama her şeyin bir usulü ve yakışan şekli vardır. Biz ayrılırken bıraktığımız borç olan 6 milyon doları 3-3 bölüşmüştük. Sonra gazetede benim 17 milyon dolar borçla bıraktığımı söylediler. Hemen Fahrettin’i aradım. Fahrettin doğrusunu açıkladı. Haber tam sayfa yayınlandı. Bizim yanıtımız 3 satır çıktı.



İngilizler’in bir sözü var, ’Dostlarım ben dostlarımdan korkarım’ diye.. Metin Keçeli ile kırgınlığımız var. Aile arasında bunlar oluyor. Ona sert çıktığım doğru. Ama o olayla ilgili gelişmeler ve yaşananlar doğru aktarılmıyor.



İki başkan adayının da İnönü Stadı ile ilgili projelerinin olması çok güzel. Beşiktaş’ın stadı konumu itibariyle dünyanın en iyi statlarından biridir. Fakat son dönemde yapılan düzenlemelerle stat çirkinleştirildi. Futbol oynadığım dönemde bir Trabzon maçında 40 bin seyirciye oynamıştık. UEFA kriterleriyle 25 bine indi şimdi.



Anlamadığım nokta da şimdiki yönetim ve koltuğa aday liste durmadan İnönü projesini ön plana çıkartıp bunu seçim kozu olarak kullanıyor.. Madem yeniden yapacaktınız 6 yıldır neredeydiniz?”





‘Suçlamaların yararı yok’



“Kongre öncesi karşılıklı çirkin suçlamalar kimseye yarar getirmez. Aksine zararlı çıkarlar. Büyük tatsızlıklar camiamıza yakışmaz. Bu kulübün başkanı sadece kendi camiasına değil tüm topluma örnek olmalı. Elbette yönetimler de öyle olmalı. Beşiktaş başkanı bir şeyler söylerken çok iyi düşünüp konuşmalıdır.”





‘Şimdi başkan olmak çok kolay’



“Şimdi bakıyorum da kulüplere ne paralar geliyor, ne paralar. Rakamlar inanılmaz. Telaffuz etmek bile zor. Artık bu paralarla başkanlık, yöneticilik yapmak daha kolay. Kimselere ağız eğmeye gerek kalmayacak. Bizim neler çektiğimizi iyi hatırlıyorum. Biz vazife ve Beşiktaş’a hizmet anlayışıyla göreve gelmiştik. Yüzümüzün akıyla başkanlık yaptık ve 6 milyon dolar borç bıraktık. Bu borçları istismar edenler de oldu. Bir de şimdiki borçlara bakın. Her taraftan para geliyor ama borç çok.”