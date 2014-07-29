6 yılda İstanbul'da 63 bin 43 kişinin telefonu dinlendi

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde inceleme yapan müfettişler, dinlemelerin istatistiğini çıkardı. Buna göre 2008 ile 2013 yılları arasında tam 63 bin 43 kişinin telefonları dinlendi.

Al Jazeera’den Selahattin Günday’ın elde ettiği ve yasadışı dinleme operasyonun temelini oluşturan müfettiş raporuna göre, 2008 - 2013 yılları arasında İstanbul’da 63 bin 43 kişinin telefonları dinlendi.

Bu dinlemelerin 51 bin 231’i GSM numarası üzerinden gerçekleştirildi. 6 bin 921 kişinin telefonu ise gerçek ad veya kod adı ile dinlendi.

IMEI numarası üzerinden de 4 bin 891 kişi dinlendi.

Dinlemelerin yıllara göre dağılımına da raporda yer verildi.

Buna göre:

2008 yılında 10 bin 218,

2009 yılında 11bin 961,

2010 yılında 11 bin 386,

2011 yılında 16 bin 342

2012 yılında 13 bin 577,

2013 yılında 8 bin 842 kişiye teknik takip yapıldı.

İncelenen altı yıl içinde en çok telefon 2012 yılında dinlenirken, en az dinleme 2013 yılında yapıldı.

Yasal ve yasal olmayan tespiti mümkün değil

Raporda müfettişler, bu rakamları verdikten sonra genel bir değerlendirme yaptı. İdari soruşturmanın bir zaman aşımı süresinin olduğuna dikkat çeken müfettişler şu ifadeleri kullandı:

“Sayıları binlerle ifade edilen ve hangilerinin yasal zeminde, hangilerinin ise raporlarımızda belirtildiği üzere kanuna aykırı olarak alınmış dinleme kararı olduğunun tamamının, müfettişliğimizce tespiti mümkün görülmemektedir.”

Müfettişler, Cumhuriyet Savcılığının bir çalışma yaparak kanunsuz yapılan dinlemelerin tespitinin suçun bütününün ortaya çıkarılmasına fayda sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Al Jazeera