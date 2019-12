6 yılda 231 kişi piyangodan milyoner oldu

T24 - Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunları, son 6 yılda 231 kişiyi milyoner yaptı.



Milyonerlerin 38’i de Piyangonun yılbaşı çekilişlerinden çıktı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer’in verdiği bilgiye göre, 2004-2009 döneminde Milli Piyango Bileti, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara, bin 684 kişiye 100 bin liranın üzerinde para dağıttı. Bu dönemde Piyangonun şans oyunlarından 1 milyon lira ve üzerinde ikramiye kazananların sayısı 231 olarak belirlendi. 6 yıllık dönemde 45 kişi Milli Piyango Bileti ile, 156 kişi Sayısal Loto ile 2 kişi Süper Loto ile 8 kişi de Şans Topu ile milyoner olma şansını yakaladı. Yılbaşı çekilişinin yaklaştığı şu günlerde Piyango milyonerlerinin 38’i de yılbaşı çekilişiyle zengin oldu. Bu yılbaşı özel çekilişi de, ikramiyelerin tam, yarım ve çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 3, en fazla

13 kişiye daha milyoner olma yolunu açacak.





Yarım milyon kazananlar





Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunları, 6 yılda 273 kişinin de, 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında ikramiye kazanmasını sağladı. Bunların 45’i Milli Piyango Bileti, 171’i Sayısal Loto, 53’ü Şans Topu, 1’i On Numara, 3’ü de Süper Loto ile şans elde etti. Oyunlardan 250 bin lira ile 500 bin lira arasında ikramiye kazananların sayısı ise 432 olarak belirlendi. Bu süreçte Milli Piyango Bileti 123 kişiye, Sayısal Loto 143 kişiye, Şans Topu 158 kişiye, On Numara da 8 kişiye 250 bin lira ile 500 bin lira arasında ikramiye dağıttı. 2004’ten günümüze 248 kişi Milli Piyango Biletinden, 35 kişi Sayısal Loto’dan, 333 kişi Şans Topu’ndan, 132 kişi de On Numara’dan 100 bin lira ile 250 bin lira arasında para kazandı. Bu şekilde söz konusu dönemde 461 kişi Milli Piyango Biletinden en az 100 bin lira kazandı.