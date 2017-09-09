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6 yıl organ bağışı bekledi, 1 ay kala hayatını kaybetti!

Yasa gereği 18 yaşını doldurmayan kişilerden organ nakli yapılamıyor

09 Eylül 2017 10:49

İstanbul’da oturan 2 çocuk annesi Tokatlı Songül Ayyıldız’a 2011’de karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Tüm akrabaları teste alınan Ayyıldız'a o dönem 11 yaşında olan oğlu Berkant dışında kimsenin dokusu uymadı. Yasa gereği 18 yaşını doldurmadığı için organ bağışı yapamayan Berkant'ın, reşit olmasına 1 ay kala, anne Songül Ayyıldız hayatını kaybetti.

Karaciğerinden parça verecekti

Yasalar gereği organ nakli yapılabilmesi için Berkant’ın 18 yaşını doldurması mutlaka gerekiyordu. Songül Ayyıldız’ın durumu geçen ay ağırlaştı ve hastaneye yatırıldı. Hastalığa 6 yıldır ilaçlarla direnen Songül Ayyıldız, oğlunun 18 yaşını doldurmasına 1 ay kala önceki gün öldü.

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