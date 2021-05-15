6 yıl önce açılan soruşturma yeni tamamlandı; Ege Üniversitesi’nde, mezun olan ve okulla ilişiği kesilen öğrencilere 1 ay uzaklaştırma cezası verildi

İzmir Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında basın açıklaması yaptıkları için dönemin öğrencileri hakkında açılan soruşturmalardan 6 yıl sonra ceza çıktı. Ceza kararları, şu an okulla ilişiği olmayan dönemin öğrencilerinin adreslerine gönderildi.

Gazete Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu’nun haberine göre, Cizre'de polisler tarafından öldürüldüğü belirtilen öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ı anmak amacıyla 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde basın açıklaması yapıldı. Aynı yıl, söz konusu açıklamaya katılan öğrencilere üniversite yönetimi tarafından disiplin soruşturması açıldı, savunmaları alındı.

Soruşturma 6 yıl sonra tamamlandı ve birçok öğrenciye 1 ay üniversiteden uzaklaştırma cezası verildi. Aradan geçen 6 yılda ise uzaklaştırma cezası verilen öğrencilerin birçoğunun mezun olduğu, bir kısmının ise okulla ilişiğinin kesildiği öğrenildi.