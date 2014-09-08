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6 yaşındaki Kudret, eğitime adımını çıplak ayaklarla attı!

Adana'da uyum süreci kapsamında bugün okula başlayan 6 yaşındaki Kudret Beşenk, ayakkabısı olmadığı için okula yalın ayak geldi

08 Eylül 2014 17:50

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri 'uyum süreci' kapsamında bugün okullarına gitmeye başlarken, Adana'da 6 yaşındaki Kudret Beşenk de ayakkabısı olmadığı için okula yalın ayak geldi.

DHA'dan Fatih Karaçalı'nın haberine göre, Yüreğir İlçesi'nin Başak Mahallesi'ndeki Çetin Topçuoğlu İlkokulu'nun 1'inci sınıfına başlayan Kudret Beşenk, annesi 34 yaşındaki Zeliha Beşenk tarafından yalın ayak okula getirildi. Yürüyerek okul bahçesine giren küçük kızın diğer 2 kardeşinin de ayakkabılarının olmaması dikkat çekti. Kardeşleri ve annesiyle birlikte sınıfını gezen minik kızın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.

 

'Karnımızı bile doyurmakta güçlük çekiyoruz'

 

Anne Zeliha Beşenk, eşi 43 yaşındaki İbrahim Beşenk'in seyyar satıcılık yaptığını ve 2 odalı evde kirada oturduklarını söyledi. Hastalığı nedeniyle eşinin son 1 yıldır çalışmadığını ve bu yüzden ekonomik sıkıntı çektiğini anlatan genç kadın, "Eşim çalışamayınca perişan olduk. Çocuklarımıza ayakkabı alamıyoruz. Çünkü karnımızı bile doyurmakta güçlük çekiyoruz. Küçük kızım, ablasının yırtık çantası ile mecburen okula yalın ayak geldi" dedi.

Kudret Beşenk ise, "Okuyup, doktor olacağım. Hasta babamı iyileştireceğim" dedi.

 

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