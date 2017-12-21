Tarikatlara ait kanallarda toplumsal hayatı hedefleyen yayınların artmasının ardından konu Meclis gündemine taşındı. CHP’li Barış Yarkadaş “TV’deki tarikatçılar AKP adına konuşuyor” iddiasında bulundu. "AKP kadınları ikinci plana iten, kadınların yaşam tarzlarının yok sayıldığı, erkeklerin cinselliğinin kışkırtıldığı bir atmosfer oluşturdu ve bu atmosferde ne yazık ki '6 yaşındaki kızlar evlendirilir' diyen sapıklar AKP eliyle ödüllendirildi" diyen Yarkadaş, "Düşünün, tarikat lideri olduğunu iddia eden bir kişinin televizyon kanalı var ve bu televizyonda 6 yaşındaki çocukların evlendirilebileceğini söylüyor" ifadesini kullandı.

BirGün'den Deniz Sayılhan haberine göre, son dönemde İslamcı yayın organlarında toplumsal hayata yönelik tehdit içeren sözlerin yer aldığı yayınların yapılması CHP’li Yarkadaş tarafından Meclis gündemine taşındı. Kadının kahkahasından erkeğin sakalına kadar her şeye dair yorumların yapıldığı programlara RTÜK’ün yaptırım uygulayıp uygulamadığını soran Yarkadaş “AKP’nin iktidara gelmesinin ardından el konulan, yandaş hâline getirilen televizyonlar, şu an AKP’nin ideolojik hegemonyasını oluşturmak için bir aparat vazifesini görüyor” dedi.

Yarkadaş RTÜK’ün görev, yetki ve sorumluluklarına hatırlatmada bulunarak, kurulun son yedi yıl içerisinde hangi kanallara ne tür işlemler yaptığının açıklanmasını istedi.



İdeolojik hegemonya kuruluyor



AKP’nin toplumu konsolide edebilmek için medyayı kullandığını belirten Yarkadaş “Özellikle AKP’nin iktidara gelmesinin ardından el konulan, yandaş hâline getirilen televizyonlar, şu an AKP’nin ideolojik hegemonyasını oluşturmak için bir aparat vazifesini görüyor. Örneğin, A Haber adlı televizyon kanalı tamamen kamu kaynaklarıyla ve iş adamlarından toplanan paralarla finanse edilmekte” dedi.



AKP iktidarının tarikat ve cemaatlerden de destek aldığını ifade eden Yarkadaş şöyle konuştu: “Bu televizyonlara devlet eliyle ve AKP’yi destekleyen iş adamları aracılığıyla reklam yardımı yapılıyor ve böylece bu televizyonlar ayakta kalmayı başarırken, bir yandan da AKP’nin söylemek istediği ancak toplumsal dengelerden dolayı söyleyemediklerini dile getiriyor.”



Bu televizyonların AKP tarafından desteklendiğini belirten Yarkadaş “Buradaki temel mesele şu; AKP kadınları ikinci plana iten, kadınların yaşam tarzlarının yok sayıldığı, erkeklerin cinselliğinin kışkırtıldığı bir atmosfer oluşturdu ve bu atmosferde ne yazık ki “6 yaşındaki kızlar evlendirilir” diyen sapıklar AKP eliyle ödüllendirildi. Düşünün, tarikat lideri olduğunu iddia eden bir kişinin televizyon kanalı var ve bu televizyonda 6 yaşındaki çocukların evlendirilebileceğini söylüyor. Bu kişi, AKP’li belediyelerin hâkim olduğu tüm illerde, belediye binalarında gidip konferans veriyor. Bu, AKP’nin doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bu düşünceye destek verdiğini gösterir” ifadelerini kullandı.

“Erkekle kadını ayıran temel etken sakaldır, eğer bir erkekte sakal yoksa siz onu kadın sanabilirsiniz demek, ciddi bir ruh hastalığının, ciddi bir rahatsızlığın ifadesidir” diyen Yarkadaş şöyle devam etti: “Ama bu kişi hakkında nefret söyleminden, cinsiyetçilikten ya da seksist söylemlerden dolayı ne RTÜK ne de savcılık tarafından herhangi bir soruşturma açılmıyor. RTÜK tarafından herhangi bir uyarı veya para cezası işlemi uygulanmıyor ve bu kişiler yayıncılık adı altında nefret suçu işlemeye devam ediyor.”