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"6 yaşındaki kız çocuğuna taciz" iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Polis toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti

26 Haziran 2017 10:27

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası, halkı sokağa döktü, yüzlerce kişi, caddeyi trafiğe kapattı. Kalabalık grup, kendilerine dağılmaları konusunda uyarıda bulunan polise taş ve maytaplı saldırdı. Bunun üzerine polis, biber gazlı müdahalede bulundu.

Merkez Bağlar İlçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu’nun bahçesinde oynayan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna, akşam saatlerinde bir kişinin tacizde bulunduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayı haber alan kız çocuğunun yakınları ve mahalle halkı da okulun çevresinde toplandı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar, tacizcinin içeride olduğunu öne sürüp, okula girmek istedi. Vatandaşların içeri girmesine izin vermeyen polise destek için, takviye ekipler gönderildi. Polis ekipleri, kalabalığı tacizcinin okulda olmadığını belirterek, sakinleştirmeye çalıştı.

Polis kalabalığa müdahale etti

Taciz iddiası üzerine toplanan kalabalık, kendilerine dağılmaları konusunda uyarıda bulunan polise taş ve maytaplı saldırdı. Bunun üzerine polis, biber gazlı müdahalede bulundu. Polisin gazlı müdahalesi sonrası ara sokaklara kaçan öfkeli kalabalık, bir süre sonra taziz olayının gerçekleştiği iddia edilen okulun kapısı önünde yeniden toplandı.

Bir grup kadın ise Nükhet Coşkun Caddesi’nde oturarak, yolu araç trafiğine kapattı. Polisin konuştuğu kadınlar, eyleme son verince yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, kalabalığın bekleyişi sürüyor.

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