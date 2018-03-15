6 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar "Anne ben hamile kalır mıyım?" sorusuyla ortaya çıktı

Eskişehir’de 6 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz eden lise öğrencisi sanığa 12 yıl hapis cezası verildi. Olay küçük çocuğun annesine, “Anne ben hamile kalır mıyım” diye sormasıyla ortaya çıktı.

“Lise öğrencisiyim, okuluma gitmek istiyorum”

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, mağdur erkek çocuk E.A., mağdurun annesi ve sanık Selçuk K. (18) ile avukatları hazır bulundu. Son savunmasını yapan tutuklu şahıs Selçuk K., “Suçumu kabul ediyorum ama bir cinsel ilişki söz konusu olmadı. Kıyafetlerim üzerimdeydi. Tahliyemi istiyorum. Lise öğrencisiyim ben ve okuluma gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Anne ben hamile kalır mıyım?”

6 yaşında olan mağdur çocuğun annesi ise Selçuk K.’den şikâyetçi olduğunu belirterek, “Oğlum bana gelip ‘Anne ben hamile kalır mıyım’ diye sordu. Çocuk bilmediği bir şeyi nasıl iddia eder? Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“2 ay daha büyük olsaydın 33 yıl hapis cezası verirdim”

Mahkeme Başkanı, cezanın TCK’nin 31/3 maddesi gereğince, suçun işlendiği sırada 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için 12 yıldan fazla hapis cezası verilemeyeceğini aktararak, “Eğer 2 ay daha büyük olsaydın 33 yıl hapis cezası verirdim” dedi. Sanık Selçuk K.’ye 12 yıl hapis cezası verildi. (DHA)