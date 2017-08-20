6 yaşındaki çocuklara 'namaz eylemi' yaptırdılar!

Türkiye’nin her bir yanında açılan “4-6 Yaş Kuran Kursları” ile milyonlarca çocuk, okulların kapanmasının hemen ardından Kuran kurslarına yönlendirildi. Elazığ’da yaşları 6 ila 10 arasında değişen çocuklar ellerinde, “Baba bana namaz kılmayı öğret” dövizleriyle yürütüldü.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; İnsani Yardım Vakfı’yla (İHH) ortak çalışmalar yürüten “Kur’an Nesli Platformu”nun Elazığ’da ikincisini düzenlediği etkinlik kapsamında, 6-10 yaş arasındaki çocuklar şehrin en işlek bölgesi olan Aytar Meydanı’nda, “Baba bana namaz kılmayı öğret” ve “Namaz kılıyorum, dinimi yaşıyorum” dövizleriyle dolaştırıldı. Çocuk uzmanlarınca, 12 yaşından küçük çocuklara soyut kavramları öğretmenin ve din eğitimi vermenin, çocuklarının bilişsel sistemlerinde geri dönülemez hasarlar bıraktığı açıklamasına karşın, “Kur’an Nesli Platformu” tarafından çocuklara iki hafta süreyle namaz eğitimi verildi.

Kültür Merkezi’nde namaz

Ağustos ayını “Namaz Ayı” ilan eden platformun iki hafta süreyle namaz eğitimi verdiği öğrenciler, bu eğitimlerini “tamamladıktan” sonra şehrin en işlek bölgesinde dolaştırıldı.

Bilge Eğitim Kültür Çevre ve Yardımlaşma Derneği (BİLGEDER) ile Kur’an Nesli Platformu’nun birlikte düzenlediği etkinliğe, namaz eğitimi verilen çocukların ailelerinin de katıldığı görüldü. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından çocuklara Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi’nde namaz kıldırıldı.

“Ağustosu ‘Namaz Ayı’ ilan ettik”

Sadece erkek çocukların dahil edildiği etkinlikte 120 çocuğun yer aldığı öğrenildi. Amaçlarının çocuklara namazı sevdirmek olduğunu söyleyen Elazığ Kur’an Nesli Platformu Elazığ Koordinatörü İsa Mesihoğlu, “Ağustosu ‘Namaz Ayı’ ilan ettik. 6-10 yaş arası çocuklara her yıl Ağustos ayı içerisinde namaz eğitimi veriyoruz. Final programı olarak Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi’nde namazı sevdirmeye yönelik etkinlik düzenledik” dedi. AKP’li Elazığ Belediyesi’nin salon tahsis ettiği etkinlik, çocuklara hediyeler verilmesi ardından son buldu.