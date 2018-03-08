T24 LogoT24 Logo
Gündem

"6 yaşındaki çocukla evlenilebilir' diyenlerle, 'Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil' diye fetva çıkaran Diyanet mi uğraşacak?"

Erdoğan, "Din İşleri Yüksek Kurulu bununla bizzat ilgilenmeli" demişti

08 Mart 2018 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ilahiyatçıların kadınlarla ilgili kamuoyunda rahatsızlık yaratan açıklamaları ile ilgili, "Din İşleri Yüksek Kurulu bununla bizzat ilgilenmeli." diyerek talimat verdi. BirGün yazarı Bülent Mumay Twitter'dan, "Devletimiz, Diyanet'i harekete geçirmiş. '6 yaşındaki çocuklarla evlenilebilir' diyen Nurettin Yıldız gibilerle, 'Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil!' diye fetva çıkaran Diyanet mi uğraşacak?" dedi.

"6 yaşında çocukla evlenilebilir'' ve ''asansörde halvet" gibi sözleri tartışma yaratan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Yıldız'ın sözlerinin ardından Erbaş, bugün Dünya Kadınlar Günü nedeniyle paylaştığı mesajında kadına şiddete dikkat çekmişti.

TIKLAYIN: Erdoğan, talimat vermişti; Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Kadınlar Günü' mesajı

Mumay'da Diyanet'in fetvasını eleştirerek kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

ETİKETLER

bülent mumayervaşdiyanethaberaçıklama
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-03-08T15:02:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/6-yasindaki-cocukla-evlenilebilir-diyenlerle-babanin-oz-kizina-sehvet-duymasi-haram-degil-diye-fetva-cikaran-diyanet-mi-ugrasacak,576172","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/6-yasindaki-cocukla-evlenilebilir-diyenlerle-babanin-oz-kizina-sehvet-duymasi-haram-degil-diye-fetva-cikaran-diyanet-mi-ugrasacak,576172"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24