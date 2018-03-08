"6 yaşındaki çocukla evlenilebilir' diyenlerle, 'Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil' diye fetva çıkaran Diyanet mi uğraşacak?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ilahiyatçıların kadınlarla ilgili kamuoyunda rahatsızlık yaratan açıklamaları ile ilgili, "Din İşleri Yüksek Kurulu bununla bizzat ilgilenmeli." diyerek talimat verdi. BirGün yazarı Bülent Mumay Twitter'dan, "Devletimiz, Diyanet'i harekete geçirmiş. '6 yaşındaki çocuklarla evlenilebilir' diyen Nurettin Yıldız gibilerle, 'Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil!' diye fetva çıkaran Diyanet mi uğraşacak?" dedi.

"6 yaşında çocukla evlenilebilir'' ve ''asansörde halvet" gibi sözleri tartışma yaratan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Yıldız'ın sözlerinin ardından Erbaş, bugün Dünya Kadınlar Günü nedeniyle paylaştığı mesajında kadına şiddete dikkat çekmişti.

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Mumay'da Diyanet'in fetvasını eleştirerek kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.