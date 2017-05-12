T24 LogoT24 Logo
Gündem

6 yaşındaki çocuk, çamaşır makinesinde ölü bulundu!

Küçük kızın saklanmak için makineye girdiği tahmin ediliyor

12 Mayıs 2017 00:35

Giresun'un Bulancak ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, çamaşır makinesinde ölü bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kızı Ecrin'i kreşten alarak Acısu Mahallesi'ndeki evlerine bırakan baba Yiğit K, daha sonra iş yerine gitti. Kısa süre sonra eve gelen anne Sevcan K, evde bulamaması üzerine kaybolduğunu düşündüğü kızını aramaya başladı. 

Okuldan eve geldikten sonra kardeşini arayan Hüseyin K, kapağı kapalı çamaşır makinesinde bulduğu Ecrin'i buradan çıkardı. 

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, saklanmak için makineye girdiği düşünülen küçük kızın, nefessiz kalarak hayatını kaybettiğini belirledi. 

Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. 

ETİKETLER

çamaşır makinesiçocukölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24