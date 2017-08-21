6 yaşındaki çocuk 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu

Aydın'ın Didim ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Baran Koç, kaldıkları 5 yıldızlı otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Didim İlçesi Mersindere Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatile gelen Baran Koç, serinlemek için kaldıkları 5 yıldızlı otelin havuzuna girdi. Bir süre sonra minik Baran’ın suda hareketsiz kaldığını fark edenler, hemen çocuğu havuzdan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Baran Koç, Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan küçük Baran, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)