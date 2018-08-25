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6 yaşındaki Burak motosiklet kazasında öldü

ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde devrilen sepetli motosikletteki Burak Kozdere (6) öldü, 2 kişi de yaralandı

25 Ağustos 2018 16:36

ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Çağlayancerit ilçesinde devrilen sepetli motosikletteki Burak Kozdere (6) öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çağlayancerit\'in Küçükcerit Mahallesi\'nde meydana geldi. Necati Kozdere (42) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunanlardan Burak Kozdere olay yerinde hayatını kaybederken, Necati Kozdere ile Mustafa Kozdere (10) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Burak Kozdere\'nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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