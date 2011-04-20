-6 YAŞINDA OKULA SİLAH GETİRDİ: 3 YARALI HOUSTON (A.A) - 19.04.2011 - ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, 6 yaşındaki bir çocuğun okula getirdiği silahın kazara patlaması sonucu 3 öğrenci yaralandı. Yetkililer, Houston'daki Ross İlkokulunda meydana gelen olayda, 6 yaşındaki çocuğun okula getirdiği ve cebinde taşıdığı silahın yere düşerek kazara patlaması üzerine 3 öğrencinin yaralandığını, yaralanan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Televizyon kanalı KPRC'nin helikopteri tarafından çekilen görüntülerde, yaralı 3 çocuğun sedyelerle ambulanslara götürüldüğü anlar yer aldı.