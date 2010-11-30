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Dünya

6 YAŞINDA EVLENDİRİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI İSLAMABAD (A.A)

30 Kasım 2010 12:19

-6 YAŞINDA EVLENDİRİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI İSLAMABAD (A.A) - 30.11.2010 - Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde 6 yaşında zorla evlendirilmek istenilen kız çocuğu, düğün sırasında polisler tarafından kurtarıldı. Yerel televizyonlarının haberine göre, 23 yaşındaki kuzeniyle evlendirilmek istenen Uzma isimli kız çocuğu, polislerin düğün evine baskın düzenlemesiyle evlendirilmekten son anda kurtarıldı. Gazetecilere konuşan Pencap polisinden Bilal Zafer, bir ihbar sonucunda gizlilik içinde yapılan düğünü bastıklarını, bazı aile üyelerinin sorgulanmak için gözaltına alındığını, damat, damadın babası ve kız çocuğunun babasının tutuklandığını söyledi. Polis, "kız çocuğunun olup bitenden haberi olmadığını", kendisine çok sayıda hediye alınarak kandırıldığı belirtti.

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