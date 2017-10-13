6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 2\'si kadın 11 kişiden 6\'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik merkez Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak\'ta bir eve yaptığı baskında uyuşturucu satış yaptığı iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada satışa hazırlanmış esrar, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 1 kişi sorgusunun ardından salıverilirken, 2\'si kadın 11 kişi, sorgularının ardından getirildikleri adliyede 10 saat ifade verdi. Nöbetçi mahkemeye gönderilen 11 kişiden 6\'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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