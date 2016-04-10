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Bolu'da 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

PKK'lı olduğu iddia edilen 2 üniversite öğrencisinin ölü olarak ele geçirilmesinin ardından gözaltılar devam ediyor

10 Nisan 2016 19:56

Bolu'da Polis Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK’lı oldukları iddia edilen 2 öğrencinin ölü olarak ele geçirilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6'sı üniversite öğrencisi 7 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mutlu Yuca ve Murat Küçük’un haberine göre, geçen perşembe günü Paşaköy Mahallesi Berberler Sokak'ta bulunan sitede Polis Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yaşanan çatışmanın ardından PKK’lı olduğu iddia edilen 2 öğrencinin öldürüldüğü bilgisi verildi. Operasyonun devam ettiği saatlerde, evi kiralayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi M.E. ve G.Ö.'nün apartmanda oturan diğer arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya maç oynamaya gittikleri sırada operasyonun yapıldığı öğrenildi. Öğrenciler halı saha maçının çıkışında Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İki öğrenci için alınan ek gözaltı süresinin ardından soruşturmayı derinleştiren Terörle Mücadele ekipleri operasyonun yapıldığı binada oturan Abant İzzet Baysal üniversitesi öğrencisi 4 kişi ile birlikte bir kadını gözaltına aldı. M.E., G.Ö., A.Y, N.A., M.E. ve A.Y. ile D.D adlı kadın polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 

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pkk abant izzet baysal üniversitesi terörle mücadele

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