6 Suriyeli işçinin öldüğü yangın davasında atölye sahibine tahliye

İstanbul Güngören’de, Şubat ayında 6 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği yangının ardından tutuklanan üç kişiden bina sahibi Koray Arıca ile atölye sahibi Muhiddin Bölükbaşı’nın sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir hafta önce tahliye edildikleri ortaya çıktı. 6 işçinin öldüğü yangınla ilgili davada tek tutuklu sanık ustabaşı Eyüp Veral kaldı.

Güngören ilçesindeki Sanayi Mahallesi’ngöde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki menteşe atölyesinde 11 Şubat günü çıkan yangında hastaneye kaldırılan 6 Suriyeli işçi hayatını kaybetmişti.

Birgün’den Semra Kardeşoğlu haberine göre, yangının ardından tutuklanan bina sahibi Koray Arıca ile atölye sahibi Muhiddin Bölükbaşı’nın sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir hafta önce tahliye edildikleri ortaya çıktı.

6 ölümlü davada tek tutuklu sanık ustabaşı Eyüp Veral kaldı. Konuya ilişkin görüşünü alınmak istenen Koray Arıca telefon aranmasına yanıt vermedi.

Ne olmuştu?

Sanayi Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın birinci katındaki menteşe atölyesinde 11 Şubat günü önce yangın çıktı ardından peş peşe patlamalar meydana geldi. Atölyede bulunan 20’ye yakın göçmenden büyük bölümü olay sırasında camdan atlayarak kurtuldu. Atlayan gençlerden birinin ayağı kırıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangından ancak 7 saat sonra 4 göçmenin yangın merdiveni bulunmadığı ve çıkış kapısı mühürlü olduğu için kaçamayarak sığındıkları tuvalette can verdikleri ortaya çıktı. Ertesi gün ise İranlı bir göçmenin daha cenazesine ulaşıldı. Olay sonrası yapılan incelemede üç ayrı binanın atölye yapılmak üzere duvarları yıkılarak birleştirildiği ve yangın merdiveninin bulunmadığı ortaya çıktı. Ölenlerin hepsi sigortasız kayıt dışı çalışan göçmen işçilerdi. Olay sırasında içeride kaç işçinin bulunduğu öğrenilemedi.