6 soruda 'vize krizi'ne ilişkin merak edilenler

ABD Ankara Büyükelçiliği önceki gece aldığı kararla Türkiye’deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldı. Karar sonrası ABD’den Türkiye’ye, Türkiye’den ABD’ye yönelik vize işlemleriyle ilgili bazı sorular gündeme geldi.

Habertürk’ten Bahar Bakır’ın haberine göre, soru ve yanıtlarıyla vize kararının şifreleri şöyle:

1) ABD açıklamasında yer alan “göçmen olmayan vize hizmetleri” ne anlama geliyor?

Göçmen olmayan vizeler; turistik, iş, geçici çalışma, eğitim veya tıbbi tedavi amacıyla ABD’ye geçici olarak gitmek isteyen kişileri kapsıyor.

2) Diplomatik pasaportlu Türkler karardan etkilenecek mi?

Diplomatik pasaport sahiplerinin, ABD'ye gitmek için vize almaları gerekiyor. Bu kişiler, vize süreleri dolmuşsa ya da vizeleri yoksa ABD'ye gidemeyecek. TBMM üyeleri, bakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay birinci ve ikinci başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları, orgeneraller, oramiraller, eski cumhurbaşkanları, TBMM eski başkanları, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanı, valiler, büyükşehir belediye başkanları, büyükelçiler, diplomatik pasaporttan yararlanıyor.

3) Türkler üçüncü bir ülkeden ABD vizesi alabilir mi?

ABD'nin vize kararı, Türkiye'den ABD vizesi almak isteyenler için geçerli. Yurtdışında yaşayan ve oturma izni olan Türklerin, bulundukları ülkedeki ABD Büyükeçiliği'ne gidip vize almasının önünde engel yok.

4) Öğrenciler, işçiler, işadamları, akademisyenler, turizm amaçlı ABD'ye gitmek isteyenler karardan nasıl etkilenecek?

Bu karar öncesinde Türk vatandaşları, ABD'ye umuma mahsus ve hususi pasaportla vize alarak gidebiliyordu. Bu kesimler, vizeleri varsa ABD'ye gidebilecekler. Vizeleri yoksa, gidemeyecekler.

5) Gri pasaport (Hizmet pasaportu) sahibi kişiler görev gereği ABD'ye gidebilecek mi?

Aralarında gazetecilerin de bulunduğu gri pasaport sahiplerinin ABD'ye gidebilmek için vize alması gerekiyor. Vizeleri varsa, ABD'ye gitmelerinde engel yok. Vizeleri yoksa ABD'ye gidemeyecekler.

6) Türkiye'nin ABD vatandaşlarına yönelik uygulaması nasıl olacak?

Türkiye'ye gelmek isteyen ABD vatandaşlarından diplomatik, hususi ve hizmet pasaportuna sahip olanlar vizeye tabiydi. 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizeleri, Türkiye'nin dış temsilciliklerinden resen veya e-vize olarak alınabiliyordu. Sadece diplomatik pasaport hamillerinin turistik ve sair amaçlı seyahatleri için vizeleri, uygun görülmesi halinde 5 yıl süreli müteaddit girişli olarak resen veriliyordu. Ankara'nın kararın ardından, Dışişleri Bakanlığı'nın e-vize sayfasında ABD seçeneği kaldırıldı. Resmi, umuma mahsus ve diplomatik pasaport sahibi olan ABD vatandaşları ne Türk dış temsilciliklerinden vize alabilecek ne de e-vize ve sınırda bandrol vize alabilecek. Yeni uygulama ile ABD vatandaşlarından sadece vizesi olanlar, Türkiye'ye girecek.