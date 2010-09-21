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6 SEZONDA 31 YABANCI ''YİĞİDO'' SİVAS (A.A)

21 Eylül 2010 14:44

-6 SEZONDA 31 YABANCI ''YİĞİDO'' SİVAS (A.A) - 21.09.2010 - Süper Lig'de 6. sezonunu yaşayan Sivasspor'da, bu dönemde Brezilyalı ve Afrikalı oyuncular başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 31 yabancı futbolcu forma giydi. 2004-2005 futbol sezonunda İkinci Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez birinci lige çıkan Sivasspor, 6 sezonluk Süper Lig serüveninde çok sayıda yabancı oyuncuyu transfer etti. Süper Lig serüveninde 31 yabancı oyuncuyu kadrosuna katan Sivasspor'da, Avustralyalı kaleci Michael Petkoviç en uzun süre forma giyen yabancı olarak kayıtlara geçti. Tecrübeli kaleci Petkoviç, 5 sezon Sivasspor kalesini başarıyla koruduktan sonra geçen sezonun sonunda takımdan ayrıldı. İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'dan transfer edilen Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Hamer Bouazza ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna'nın FC Shakhtar Donetsk ile evinde oynadığı maçta ilk kez Sivasspor forması giymiş, 60 dakika oyunda kalan Bouazza, bu maçtan 3 gün sonra takımdan ayrılarak camiayı şaşırtmıştı. Herhangi bir lig maçında forma giymeyen Bouazza, böylelikle Sivasspor'da en kısa süreli forma giyen yabancı oyuncu oldu. Sivasspor'da, Petkoviç'in yanı sıra Balili, Tum, Kamanan gibi Türk futbolseverlerin hafızalarında yer edinen birçok yabancı isim forma giydi. Kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda şu anda 9 yabancı oyuncu bulunuyor. Kaleci Sead Ramoviç (Bosna Hersek), stoperler Mamadou Diallo (Gine) ve Denıss Ivanovs (Letonya), orta saha oyuncuları Bruno Zita Mbanangoye (Gabon), Souleymane Keita (Mali), Nabil Taider (Tunus) ve Alioum Saidou (Kamerun) ile golcü oyuncular Yannick Kamanan (Fransa) ve Ricardo Pedriel Suarez (Bolivya), Sivasspor'un başarısı için ter döküyor. 2008-2009 sezonunun ara transfer döneminde Sivasspor'un kadrosuna dahil olan Kamanan ile 2007-2008 sezonunda kırmızı-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra geçen sezon Diyarbakırspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon tekrar takıma dönen Diallo, Sivasspor'un şu anki en eski yabancı oyuncuları olarak göze çarpıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin en yeni yabancı ismi ise son olarak kadroya dahil olan Kamerunlu orta saha oyuncusu Alioum Saidou. Galatasaray başta olmak üzere yıllardır Türkiye'de birçok kulüpte futbol yaşamını sürdüren Saidou, Sivasspor formasını ilk kez geçen hafta Eskişehirspor maçında giydi. Maça yedek başlayan Saidou, oyuna sonradan girerek kırmızı-beyazlı formayı taşıdı. -SON 6 SEZONDA FORMA GİYEN YABANCILAR- Sivasspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 6 sezonda kadrosuna kattığı yabancı oyuncuların isimleri ve ülkeleri şöyle: FUTBOLCU ADI                 ÜLKESİ  -------------               ---------- Dos Santos Anderson           Brezilya Fransergio Bastos             Brezilya Dennis Pena Lemago            Brezilya Pini Felix Balili             İsrail Raymond Kalla                 Kamerun Michael Petkoviç              Avustralya Edson Arauja Da Silva         Brezilya Nordin Wooter                 Hollanda Fabrıcıo Carvalho Pereıra     Brezilya Simon Colosimo                Avustralya Karim Saidi                   Tunus İvan Petrov Cvetkov           Bulgaristan Mamadou Diallo                Gine Kanfory Sylla                 Gine Bernard Okorowanta            Nijerya Sergio Oliveira               Brezilya Herve Germain Tum             Kamerun Fabio Alves Da Silva Bilica   Brezilya Yannick Kamanan               Fransa Akeem Oriyomu Agbetu          Nijerya Pierre Emmanuel Mbemba        Kongo Hamer Bouazza                 Fransa (Cezayir asıllı) Bruno Zita Mbanangoye         Gabon  Souleymane Keita              Mali  Nabil Taider                  Tunus  Elrio Van Heerden             Güney Afrika Lucuian Auebey                Fransa (Kongo asıllı) Ricardo Pedriel Suarez        Bolivya Sead Ramoviç                  Bosna Hersek Denıss Ivanovs                Letonya Alioum Saidou                 Kamerun

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