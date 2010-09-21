-6 SEZONDA 31 YABANCI ''YİĞİDO'' SİVAS (A.A) - 21.09.2010 - Süper Lig'de 6. sezonunu yaşayan Sivasspor'da, bu dönemde Brezilyalı ve Afrikalı oyuncular başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 31 yabancı futbolcu forma giydi. 2004-2005 futbol sezonunda İkinci Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez birinci lige çıkan Sivasspor, 6 sezonluk Süper Lig serüveninde çok sayıda yabancı oyuncuyu transfer etti. Süper Lig serüveninde 31 yabancı oyuncuyu kadrosuna katan Sivasspor'da, Avustralyalı kaleci Michael Petkoviç en uzun süre forma giyen yabancı olarak kayıtlara geçti. Tecrübeli kaleci Petkoviç, 5 sezon Sivasspor kalesini başarıyla koruduktan sonra geçen sezonun sonunda takımdan ayrıldı. İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'dan transfer edilen Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Hamer Bouazza ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna'nın FC Shakhtar Donetsk ile evinde oynadığı maçta ilk kez Sivasspor forması giymiş, 60 dakika oyunda kalan Bouazza, bu maçtan 3 gün sonra takımdan ayrılarak camiayı şaşırtmıştı. Herhangi bir lig maçında forma giymeyen Bouazza, böylelikle Sivasspor'da en kısa süreli forma giyen yabancı oyuncu oldu. Sivasspor'da, Petkoviç'in yanı sıra Balili, Tum, Kamanan gibi Türk futbolseverlerin hafızalarında yer edinen birçok yabancı isim forma giydi. Kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda şu anda 9 yabancı oyuncu bulunuyor. Kaleci Sead Ramoviç (Bosna Hersek), stoperler Mamadou Diallo (Gine) ve Denıss Ivanovs (Letonya), orta saha oyuncuları Bruno Zita Mbanangoye (Gabon), Souleymane Keita (Mali), Nabil Taider (Tunus) ve Alioum Saidou (Kamerun) ile golcü oyuncular Yannick Kamanan (Fransa) ve Ricardo Pedriel Suarez (Bolivya), Sivasspor'un başarısı için ter döküyor. 2008-2009 sezonunun ara transfer döneminde Sivasspor'un kadrosuna dahil olan Kamanan ile 2007-2008 sezonunda kırmızı-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra geçen sezon Diyarbakırspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon tekrar takıma dönen Diallo, Sivasspor'un şu anki en eski yabancı oyuncuları olarak göze çarpıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin en yeni yabancı ismi ise son olarak kadroya dahil olan Kamerunlu orta saha oyuncusu Alioum Saidou. Galatasaray başta olmak üzere yıllardır Türkiye'de birçok kulüpte futbol yaşamını sürdüren Saidou, Sivasspor formasını ilk kez geçen hafta Eskişehirspor maçında giydi. Maça yedek başlayan Saidou, oyuna sonradan girerek kırmızı-beyazlı formayı taşıdı. -SON 6 SEZONDA FORMA GİYEN YABANCILAR- Sivasspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 6 sezonda kadrosuna kattığı yabancı oyuncuların isimleri ve ülkeleri şöyle: FUTBOLCU ADI ÜLKESİ ------------- ---------- Dos Santos Anderson Brezilya Fransergio Bastos Brezilya Dennis Pena Lemago Brezilya Pini Felix Balili İsrail Raymond Kalla Kamerun Michael Petkoviç Avustralya Edson Arauja Da Silva Brezilya Nordin Wooter Hollanda Fabrıcıo Carvalho Pereıra Brezilya Simon Colosimo Avustralya Karim Saidi Tunus İvan Petrov Cvetkov Bulgaristan Mamadou Diallo Gine Kanfory Sylla Gine Bernard Okorowanta Nijerya Sergio Oliveira Brezilya Herve Germain Tum Kamerun Fabio Alves Da Silva Bilica Brezilya Yannick Kamanan Fransa Akeem Oriyomu Agbetu Nijerya Pierre Emmanuel Mbemba Kongo Hamer Bouazza Fransa (Cezayir asıllı) Bruno Zita Mbanangoye Gabon Souleymane Keita Mali Nabil Taider Tunus Elrio Van Heerden Güney Afrika Lucuian Auebey Fransa (Kongo asıllı) Ricardo Pedriel Suarez Bolivya Sead Ramoviç Bosna Hersek Denıss Ivanovs Letonya Alioum Saidou Kamerun