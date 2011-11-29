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Ekonomi

6 şeker fabrikasına 656 milyon dolar!

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker fabrikalarının (Portföy-C), nihai pazarlık görüşmeleri yapıl

29 Kasım 2011 02:00


T24 - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker fabrikalarının (Portföy-C), nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı. Altı şeker fabrikasının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 656 milyon dolarla Ak-Can Şeker verdi.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Sami Ölmeztoprak'ın komisyon başkanlığında yapılan ihaleye 6 firma katıldı.


ntvmsnbc'nin haberine göre, şeker fabrikalarına ait altı fabrikanın bulunduğu Portföy için gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi 656 milyon dolarla Ak-Can Şeker verdi.


Varlık satışı yöntemiyle, bir bütün halinde portföy grubu olarak özelleştirilen şeker fabrikalarında, yatırımcılara Şeker Kurulu tarafından belirlenecek kotalar çerçevesinde, 5 yıl boyunca yerli pancardan şeker üretimi şartı bulunuyor.



Kimler teklif verdi?


1-Safi Şeker Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
2-Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ
3-Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
4-Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ
5-Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ
6-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu



İçerde ihale, dışarıda protesto


Bu arada, özelleştirme karşıtı bir grup da idare binası önünde, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto etti.


2009 yılında yapılan ihalede en yüksek teklifi 606 miyon dolarla yine Ak-Can vermişti. Ancak ihale Şeker İş Sendikası'nın açtığı dava sonucu iptal edilmişti.




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