6 şeker fabrikasına 605 milyon dolar

T24 - Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 605.5 milyon dolarla Ak-Can Şeker verdi.





Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının bir bütün halinde satışı için nihai pazarlık yapıldı.

İhalede elemesiz turda en yüksek teklif 391 milyon dolar olarak belirlendi. Elemeli ilk turda Çelikler İnşaat elenirken teklif tutarı 426 milyon dolara çıktı. İkinci turda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği elendi ve en yüksek tutar 453.7 milyon dolar oldu. Üçüncü turda Torunlar-Gülsan elendi ve en yüksek teklif 481.3 milyon dolara yükseldi.

Elemeli son turda ise Elektrosan elendi ve açık artırma 506 milyon dolardan başladı. İhaleden sırasıyla Özaltın İnşaat, Konya Şeker, Yıldırım Holding ve Kuzey Anadolu Şeker çekildi.

Açık artırmanın 34. turunda en yüksek teklifi 605.5 milyon dolarla Ak-Can Şeker verdi.

Altı fabrika için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Konya Şeker Sanayi, Kuzey Anadolu Şeker Fabrikaları Ortak Girişim Grubu, Torunlar Gıda-Gülsan Gıda Ortak Girişim Grubu, Elektrosan Anonim Şirketi, Ak-Can Şeker, Yıdırım Holding, Özaltın İnşaat ve Çelikler İnşaat teklif vermişti.

Fabrikalarda örgütlü Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, özelleştirmelerin hem ekonomik hem sosyal sakıncalarına dikkat çekti.

Gök şunları söyledi: "Burada özel sektör de dahil olmak üzere 2015-2016'dan sonra Türkiye pancardan şeker elde edemeyecektir. Nişasta bazlı şekerlerle ilgili Türkiye'yi nasıl cennete çevirmiş iseler bugün yarın da kristal şeker için Türkiye pazar haline getirilecektir."

Satış sonrasında Doğu Anadolu'daki fabrikaların kâr etmediği için kapatılacağını belirten Gök, bunun yaratacağı sosyal ve ekonomik zararlara işaret etti.