6 şeker fabrikası özelleştiriliyor

İlanlara göre, ihalede son teklif verme tarihi 19 Kasım günü saat 18.00 olarak belirlendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türk Şeker'e ait altı şeker fabrikasını, gazetelere verdiği ilanlarla satışa çıkardı.

Satışa çıkarılan Türkşeker'e ait (C) portföyündeki Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikaları ve birlikte satışa konu olan gayrimenkuller için geçici teminat tutarı 10 milyon dolar olarak tespit edildi.



İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İhale bedeli olarak teklif edilen tutar, portföy grubu varlık satış sözleşme imza tarihinde peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Teklifler dolar olarak alınacak ve ihale dolar üzerinden peşin esasına göre değerlendirilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecek.

Vadeli ödemede fabrikaların bedeli asgari yüzde 20'si peşin, kalanı 12 ayda bir olmak üzere 48 ayda gerçekleştirilecek ve vade farkı alınacak.

Fabrikaların ihale ilanına göre (C) portföyü için alıcıya, Şeker Kurulu tarafından belirlenecek toplam şeker kotası çerçevesinde en az beş yıl yerli pancardan beyaz şeker üretilmesi şartı da getirildi.

Diğer fabrikalar



Türk Şeker'e ait şeker fabrikalarının kalan beş portföyü için ise 2009 yılının son çeyreği ve 2009 yılı içinde ihale süreci başlatılacak. Buna göre; B portföyü (Elazığ, Malatya, Erzincan, Elbistan); E portföyü (Uşak, Alpulu, Burdur, Susurluk, Afyon) için 2009 yılının son çeyreği içinde satış ilanları verilecek.

A portföyü (Kars, Erciş, Ağrı, Muş Erzurum), D portföyü (Bor, Ereğli, Ilgın) ve F portföylerinin (Eskişehir ve Ankara) ise 2010 yılında özelleştirme ihale sürecinin başlatılması öngörülüyor.