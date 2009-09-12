6 şeker fabrikası özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait altı fabrikayı bir bütün halinde satışa çıkardı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türk
Şeker'e ait altı şeker fabrikasını, gazetelere verdiği ilanlarla satışa çıkardı.İlanlara göre, ihalede son teklif verme tarihi 19 Kasım günü saat 18.00 olarak belirlendi.
Satışa
çıkarılan Türkşeker'e ait (C) portföyündeki Kastamonu, Kırşehir,
Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikaları ve birlikte satışa
konu olan gayrimenkuller için geçici teminat tutarı 10 milyon dolar
olarak tespit edildi.
İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve
görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.
İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma
suretiyle sonuçlandırılabilecek.
İhale
bedeli olarak teklif edilen tutar, portföy grubu varlık satış sözleşme
imza tarihinde peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Teklifler dolar
olarak alınacak ve ihale dolar üzerinden peşin esasına göre
değerlendirilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecek.
Vadeli
ödemede fabrikaların bedeli asgari yüzde 20'si peşin, kalanı 12 ayda
bir olmak üzere 48 ayda gerçekleştirilecek ve vade farkı alınacak.
Fabrikaların
ihale ilanına göre (C) portföyü için alıcıya, Şeker Kurulu tarafından
belirlenecek toplam şeker kotası çerçevesinde en az beş yıl yerli
pancardan beyaz şeker üretilmesi şartı da getirildi.
Diğer fabrikalar
Türk
Şeker'e ait şeker fabrikalarının kalan beş portföyü için ise 2009
yılının son çeyreği ve 2009 yılı içinde ihale süreci başlatılacak. Buna
göre; B portföyü (Elazığ, Malatya, Erzincan, Elbistan); E portföyü
(Uşak, Alpulu, Burdur, Susurluk, Afyon) için 2009 yılının son çeyreği
içinde satış ilanları verilecek.
A
portföyü (Kars, Erciş, Ağrı, Muş Erzurum), D portföyü (Bor, Ereğli,
Ilgın) ve F portföylerinin (Eskişehir ve Ankara) ise 2010 yılında
özelleştirme ihale sürecinin başlatılması öngörülüyor.