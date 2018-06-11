"6 seçim geçti, 33.5 kilometrelik yol bitirilemedi"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 5.5 yıl önce yapımına başlanan 33.5 kilometrelik Niğde-Tepeköy-Çiftlik yolunun halen tamamlanamadığını belirterek, “Bu durum, AKP hükümetinin, Niğde’ye bakış açısını net bir şekilde göstermektedir. AKP Genel Başkanı gelecek diye yıkılan hastane bahçesine bir gecede helikopter pisti yaparak tonlarca asfalt döken kafa bu asfalt çalışması kadar uğraşsa yol bugune kadar yapılmış olurdu” dedi.

"Bakan olsam gelmeye utanırdım..."

Yapımına 2013 yılının ilk çeyreğinde başlanan Niğde-Tepeköy-Çiftlik yolunun, aradan 5.5 yıl geçmesine rağmen halen tamamlanamamış olmasını sert bir üslupla eleştiren CHP'li Gürer, “Bu kadar kısa mesafeli bir yolu 5.5 yılda tamamlayamadılar. Her yıl sadece 5 kilometre yapmış olsalardı bile şimdi bu yol tamamlanmış olurdu. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma bakanı geldi. Yolu denetledi. Seçim gösterisi yaptı. Ben bakan olsam gelmeye utanırdım, 5 yılda 33 km yol yapılamaz mı” diye sordu.

Her seçim döneminde, Niğde-Çiftlik-Tepeköy yolunun bitirileceği yönünde açıklamalar yapıldığını anımsatan Gürer, şöyle devam etti: “Bu yolun yapımına başlandıktan sonra kaç seçim geçti. 24 Haziranda yapılacak seçimleri de katarsak; 1 yerel, 3 genel ve 2 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 1 referandum gerçekleşti. Her seçim döneminde bu yolun tamamlanacağı sözü verildi. 6 seçim geçti ama yol halen bitirilemedi.”