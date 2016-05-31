6 PKK’lı paspas sapından merdiven yaparak cezaevinden kaçmış

Diyarbakır Cezaevi'nden mart ayında 6 PKK'lının kaçmasıyla ilgili soruşturmada, firarın nasıl gerçekleştiğine dair bulgulara ulaşıldı. Mahkûmların firar etmek için aylarca "paspas sapı" biriktirip, bunlardan merdiven yaptıkları ortaya çıktı.

Al Jazeera Türk’ten Abdülkadir Konuksever’in haberine göre, Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan, 6 Mart Pazar günü, 6 PKK’lı mahkûm kaçtı. Olayın ardından cezaevi çevresinde arama-tarama çalışmaları ve bölgede de kaçanların yakalanmaları için operasyon başlatıldı. Ancak bu çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla da firari mahkûmların nasıl kaçtıklarına dair ipuçları elde edilmeye çalışıldı. Firarın, mahkûmların çıktıkları havalandırma alanından ve yatak çarşafları ile gerçekleştirildiği bilgileri medyada yer alsa da olayın ayrıntıları yeni netleşiyor.

Paspas saplarından merdiven

Konuştuğumuz cezaevi kaynakları, firar eden mahkûmların aylarca hazırlık yaptığını söylüyor. Bu hazırlığın en önemli ayağını da paspas sapları oluşturmuş. Koğuş temizliğinde kullanılan paspasların saplarının kırıldığını söyleyen mahkûmlar, cezaevi idaresinden sürekli yeni paspas sapı talebinde bulunmuşlar. Ancak talepleri yerine getirilirken kırık paspas sapları geri istenmemiş.

Firari mahkûmların, bu paspas sapları ile birlikte, çarşaf parçaları ve cezaevinde süs eşyası yapımında kullanılan makrome ipler kullanarak gemici merdiveni yaptıkları tespit edildi. Bu merdivenle havalandırma alanını çevreleyen 7 metre yükseklikteki duvarları ve dikenli telleri aştıkları belirlendi. Firarilerin, sensörlü dikenli telleri de, yağmuru fırsat bilerek, üzerine battaniye serip aştıkları anlaşıldı.

Yağmur ve sis

Cezaevi kaynakları, mahkûmların firar ettikleri günü özellikle seçtiğini belirtiyor. Havanın yağmurlu ve sisli olması güvenlik kameralarından randımanlı görüntü alınmamasına neden olmuş. Ayrıca kaçtıkları bölümü gözetleyen nöbetçi kulübesinin de o gün boş olduğu belirtiliyor. Firarda kullanılan bu bilginin içeriden verilmiş olduğu kanaatiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturma sürüyor.

"Kaçanlar Kandil’de"

Cezaevinden firar eden Diyar Kaydu, Ulaş Arslan, Beşir Arcagök, Osman Kılıç, Devrim Kavak ve Ramazan Aslan ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü. Altısı da çoğu ölümle sonuçlanmış silahlı ve bombalı terör saldırılarında bulunmak, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçlarından mahkûmlardı.

Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 firari mahkûm hakkında daimi arama kararı bulunuyor. 6 firari hakkındaki arama kararı 81 ildeki polis ve jandarma birimlerine iletildi. Ancak firardan kısa bir süre sonra, KCK'nın Kandil'deki yöneticilerinden Murat Karayılan, Fırat Haber Ajansı'na 6 mahkûmun da sağlam bir şekilde Kandil’e ulaştığını söylemişti.

Olayın ardından üç infaz koruma memuru tutuklanırken üç infaz koruma memuru da açığa alındı. Bu kişiler hakkında da yürütülen soruşturma halen devam ediyor.