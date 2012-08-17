6 öğrencisini taciz eden öğretmen 90 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

İstanbul Bayrampaşa'da ilkokul 5. sınıfta okuyan altı öğrencisine tacizle suçlanan 20 yılık öğretmene toplam 90 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay’ın rekor cezayı onaması durumunda tacizci öğretmen 27 yıl yattıktan sonra tahliye edilecek.

Star Gazetesi'nden Seda Çakmak'ın haberine göre, İstanbul Bayrampaşa’daki bir ilköğretim okulunda görev yapan 20 yıllık öğretmen İsmail T. 2009 yılında bazı öğrenci velileri tarafından savcılığa şikayet edildi. İsmail T. o dönem 5. sınıfta olan öğrencilerini kucağına oturtmak ya da elle tacizde bulunmak ve sınıfta porno film izlemekle suçlandı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan öğretmenin bilgisayarına el konuldu.

Yaşananların kendisine kurulan bir komplo olduğunu iddia eden İsmail T. 26 Mart 2009’da tutuklandı. Yargılama aşamasında Adli Tıp Kurumu çocukların ruh ve beden sağlıklarının bozulduğu yönünde rapor hazırladı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz da iddianamesinde, İsmail T’nin çocukları, “Notlarınızı düşürürüm” ya da “Ailene söylersen döverim” diye tehdit ederek taciz ettiğini anlattı. Savcı, sanık hakkında toplam 108 yıl hapis istemiyle Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Bilişim polisi ise mahkemeye gönderdiği raporda sanığın bilgisayarında silinmiş dosyalar da dahil olmak üzere cinsel içerikli görüntü bulunmadığını bildirdi. Kendi çocuğunun da aynı sınıfta okuduğunu belirten İsmail T. son savunmasında “Çocukların ve ailelerinin ifadelerinde çelişkiler var. İddialar yüzünden 3 yıldır tutukluyum. Adaletinize sığınıyorum” dedi. Bakırköy 6. Ceza Mahkemesi, sanık öğretmene her bir öğrenci için 15 yıl, toplamda 90 yıl hapis cezası verdi.



Ceza rekor kırdı



Avukat Aydeniz Alisbah Tuzkan, 90 yıl hapis cezasının rekor olduğunu belirterek, "Bu da taciz davalarında, Türkiye’de alınan en yüksek ceza miktarlarındandır, bir rekordur. Cezanın artmasında mağdur sayısı önemli" dedi.



'Erken tahliye olur'



Avukat Zeki Bulgan ise "Sanık 28 yılını cezaevinde geçirdiği takdirde koşullu salıverilme hakkından yararlanıp denetimli serbestliğe alınacaktır. 3. yargı paketinden yararlanır" görüşünde.