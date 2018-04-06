T24 LogoT24 Logo
Spor

6 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

(Özel) Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Şampiyonluk yolunda Galatasaray bir adım önde"  "Transfer çalışmalarına başladık" "Erol Bulut ile lig sonunda konuşacağız" "En az yabancıyla yürümeye gayret ediyoruz" "Yabancı oyuncu transferinde yüzde 80 baş

06 Nisan 2018 12:30

(Özel) Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: \"Şampiyonluk yolunda Galatasaray bir adım önde\" 
\"Transfer çalışmalarına başladık\"
\"Erol Bulut ile lig sonunda konuşacağız\"
\"En az yabancıyla yürümeye gayret ediyoruz\"
\"Yabancı oyuncu transferinde yüzde 80 başarılıyız\"
\"İstanbul\'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz\"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ
16.30 Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yalova mağazasının açılış törenine katılacak
18.00 Siyah beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek

GALATASARAY
11.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
15.00-17.00 \"Fenerbahçe Tarihi\" kitabının basın lansmanı yapılacak (Faruk Ilgaz Tesisleri) 

TRABZONSPOR
10.00 Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi basın toplantısı düzenleyecek
16.00 Bordo mavililer, Kayserispor maçı çalışmalarını tamamlayacak

İZMİR CUP\'I ALEX AÇIYOR
Altınordu\'nun 12 yaş altı takımlarının katılımıyla bu yıl 5\'inci kez organize ettiği uluslarası futbol turnuvası U12 İzmir Cup, Fenerbahçe\'nin unutulmaz futbolcularından Brezilyalı yıldız Alex de Souza\'nın yapacağı başlama vuruşuyla start alacak

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
20.00 Darüşşafaka - İstanbul BBSK

JUDO
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılından itibaren faaliyet programına dahil edilen Antalya Grand Prix müsabakaları başlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı GevrekGalatasarayBulutTOTO SÜPER LİG 20Medipol BaşakşehirEvkur Yeni Malatyaspor BEŞİKTAŞ 16Başkan Fikret OrmanYönetim KuruluYalovaSiyahGöztepeGençlerbirliğiFENERBAHÇE 15Tarihi"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24