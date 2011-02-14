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6 MUVAZZAF ASKER TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

14 Şubat 2011 23:39

-6 MUVAZZAF ASKER TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından Korgeneral Nejat Bek ile Tümgeneral Hasan Fehmi Canan'ın da aralarında bulunduğu 6 muvazzaf asker ve 1 emekli albay tutuklandı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelerek İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine çıkan, haklarında yakalama emri olan Korgeneral Nejat Bek, Albaylar Ali Demir, Hanifi Yıldırım, Erhan Kuraner, Hasan Nurgören ve emekli Albay Hamdi Poyraz yakalama emirlerinin yüzlerine okunmasının ardından tutuklandı. 11 Şubattaki duruşmaya katılan, ancak öğleden sonra ayrılan ve bu nedenle hakkında tutuklama kararı çıkarılan Tümgeneral Hasan Fehmi Canan da tutuklama emrinin yüzüne okunmasının ardından tutuklandı. Emekli Albay Hamdi Poyraz Metris cezaevine, muvazzaf askerler de Hasdal Askeri Cezaevine gönderildi.

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