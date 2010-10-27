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6 MUVAZZAF ASKER SERBEST İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2010 00:43

-6 MUVAZZAF ASKER SERBEST İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen ''özel hayatın gizliliğinin ihlali''ne ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 2 binbaşı serbest bırakıldı. Böylece adliyeye çıkarılan muvazzaf askerlerin tamamı serbest bırakılmış oldu. Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı araçla öğleden sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 3 muvazzaf asker, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından sorgulandı. Savcı Seçen, şüpheli binbaşılar Fırat Güner H. ve Cem C'yi, ''suç örgütü üyeliği'', ''gizli belge bulundurmak'' ve ''kişisel bilgileri kaydetmek'' suçlarından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk ederken, yüzbaşı Yekta Ebru E'yi serbest bıraktı.  Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi de sorguladığı şüpheli binbaşılar Fırat Güner H. ve Cem C'yi serbest bıraktı.  Böylece, soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 6 muvazzaf askerin tümü serbest bırakılmış oldu.

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