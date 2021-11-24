6 muhalefet partisi "RTÜK üyeleri" konusunda uzlaştı

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü savunun 6 partinin temsilcileri bu defa temel hak ve özgürlükler başlığını görüştü. Basın özgürlüğünün de görüşüldüğü toplantıda RTÜK üyelerinin meslek örgütleri ve iletişim sektörünün göstereceği isimler arasından seçilmesi noktasında uzlaşıya vardı.

Millet ittifakı'nı oluşturan 4 parti ile deva ve gelecek partisinin temsilcileri Meclis'te bir araya geldi. HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, metnin son başlığı olan temel hak ve özgürlükler başlığı görüşüldü. Düşünce, ifade ile toplantı gösteri ve yürüyüş hakkının anayasada yer aldığı ancak uygulamada pek çok sıkıntının yaşandığı belirtildi. Bu hakların güvence altına alınmasına yönelik ek düzenlemeler yapılası notasında uzlaşı sağlandı.

RTÜK üyeleri meslek örgütlerince belirlensin

Görüşmede, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yapısı da görüşüldü. Mevcut sistemde siyasi parti grupları sandalye dağılımlarına göre ismi aday gösterip Meclis'te seçtirebiliyor. Ancak 6 parti temsilcisi, RTÜK üyelerini meslek örgütleri ve iletişim sektörü tarafından gösterilecek adaylar arasından Meclis'te seçilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu başlıkta TRT Anadolu Ajansı ve basın ilan kurumunun yapısı da görüşüldü.

Kadın-erkek eşitliği, eşit yükselme imkân

Kadın hakları konusu da toplantıda ele alındı. Kadınların karar alma mekanizmasındaki yeri, kadın-erkek eşitliği, eşit işe eşit ücret, eşit yükselme imkânı ve bunların devlet politikası haline getirilmesi noktasında uzlaşı sağlandı.

çevresel konular ile sosyal haklar başlığı

Toplantıda çevresel konular ile sosyal haklar başlığı altında, sivil toplumun güçlendirilmesi STK'ların daha bağımsız hale getirilmesi ve devletin karar alma süreçlerinde daha çok yer alması noktasında mutabakata varıldı.

Liyakat, yolsuzlukla mücadele, yerel yönetimler, üniversiteler

Önümüzdeki hafta kamu yönetimi başlığı altında, kamuya girişte sınav sistemleri, liyakat, yolsuzluklarla mücadele, yerel yönetimler. Üniversitelerin yapısı, düzenleyici denetleyici kurumlar ve siyasi etik kanunu görüşülerek çalışma tamamlanmış olacak.

Yaklaşık 2 buçuk sayfadan oluşması beklenen metnin 15 Aralık'ta genel başkanlara sunulması bekleniyor.