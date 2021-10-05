6 muhalefet partisi bugün bir kez daha buluşuyor: Anayasa değişikliğine yönelik ortak bir ‘ana ilkeler metni’ çıkarılacak

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş öneren altı parti bugün üçüncü kez bir araya gelecek. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi kurmayları TBMM’de anayasa değişikliğine yönelik ortak bir ana ilkeler metnini ortaya çıkarmak için çalışacak.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre, kurmaylar düzeyinde hazırlanacak metin liderlere sunulacak, anlaşmanın sağlanması halinde de bu ilkeler doğrultusunda hareket edileceğini deklare etmek üzere liderler kamuoyuna açıklama yapacak. Edinilen bilgiye göre, ilk iki toplantıda genel değerlendirmeler yapıldı. Her parti kendi yaklaşımını anlattı. Bundan sonraki toplantılar daha periyodik olacak ve konu konu gidilecek. Her toplantının gündemi olacak. Ortak metinde ayrıntılar değil, temel ilkeler belirlenecek, ana başlıklar sıralanacak. Kısa olacağı belirtilen ortak metinde madde bazında detaylara girilmeyecek.

Kurmayların yapacağı toplantıların 1,5 ya da 2 ay içerisinde bitirilmesinin planlandığı belirtilirken Milliyet’e konuşan bir kaynak, “Ortak metni genel başkanlara sunacağız. Nihai kararı genel başkanlar verecek. Her partinin kendi içinde değerlendirme süreci olacak. Ortak metnin kamuoyuna duyurulması genel başkanların imzasıyla mı olur, genel başkanların her birinin ayrı ayrı açıklamasıyla mı olur, onun usulünü henüz konuşmadık. Amaç bütün partilerin bu metne destek verdiğini deklare etmesi” görüşünü dile getirdi. Aynı kaynak, “Anayasa değişikliği taslağı olmaz bu çünkü anayasaları meclisler yapar. Bizimkini bir sistem kurgusunun ana taşları olarak görmek lazım” diye konuştu.