6 milyon liraya yapılan göletin kanalları tamamlanamadı; 3 bin dönümlük arazi sulanamıyor

Gaziantep Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye köyüne bölgedeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamak için 6 milyon 720 bin lira harcanarak Hamidiye Göleti oluşturuldu. Ancak suyun tarım arazileriyle buluşmasını sağlayacak kanallar ödenek yetersizliği gerekçesiyle yapılmadığı için yaklaşık 3 bin dönümlük arazi sulanamıyor. 2018 yılında yapımı tamamlanan gölet âtıl durumda.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek'e konuşan konuşan CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan konuyu Meclis’te gündeme getirmesine rağmen hala bir adım atılmadığını belirtti.

Kaplan, göletin verimli bir şekilde kullanılmadığını dile getirerek, “Arazisi sulanamayan çiftçinin mağduriyeti devam etmektedir. 3 ila 5 kilometrelik bir kanal yapıldığı takdirde çiftçi arazisini rahatça sulayabilecektir. Devlet Su İşler’inden aldığımız bilgiye göre sulama kanalının yapılması için ihale yapılmamış sadece 2019 yatırım programına teklif edildiği söylenmiştir. Köylünün ve çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi arazilerinin rahatça sulanabilmesi için ivedilikle Hamidiye köyündeki bu göletin olduğu yere sulama kanalı yapılması gerekmektedir” dedi. Hamidiye Göleti’ne yapılacak kanallara öyle büyük paralar gitmeyeceğini belirten Kaplan şöyle devam etti: “Göleti meydana getirmişsin ama sulamada kullanılmıyor, bir işlevi yok şu an. Gidip sorduğumuzda ‘kanalları yapacak ödenek yok’ diyorlar. Aynı şekilde İslahiye’den Hatay’a kadar giden Kılavuz Barajı var. Bu baraj Nurdağı ve İslahiye’nin yanından geçiyor ama bu ilçeler yararlanamıyor. Bir sürü hırsıza düzenbaza ödenek var ama böylesi gerekli yerde para yok. Aynı şekilde Hamidiye göleti de bitmiş ama kanal yok. Bu göletin yapılacak kanalları için öyle büyük paralara da ihtiyaç yok. ”