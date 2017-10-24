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Dünya

6 milyon lira değerindeki 'süper' araba kaza yaptı

Pagani Zonda marka aracın "tek örnek" olduğu da açıklandı

24 Ekim 2017 06:59

1 buçuk milyon Sterlin (Yaklaşık 6 milyon lira) değerinde olan bir 'süper' araba, İngiltere'deki kazada büyük hasar gördü. Pagani Zonda marka aracın "tek örnek" olduğu da açıklandı.

Cumartesi günü sabah 07:30 sıralarında gerçekleşen kazayı Sussex bölgesi polisi internet sitesi aracılığıyla duyurdu.

322 kilometre hıza ulaşabilen aracın Batı Sussex bölgesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptığı ifade belirtildi.

Sussex bölgesi polisi, kazada araç sürücüsünün yaralanmadığını ancak "tek örnek" olan İtalyan yapımı spor arabanın "ciddi hasar" gördüğünü açıkladı.

Pagani Zonda PS 760 marka aracın, kaza öncesinde spor arabalardan oluşan bir konvoyun içinde olduğu sanılıyor.

Sussex polisi, görgü tanığı bulmak için kazanın fotoğraflarını da paylaştı. Kaza tespit fotoğrafında aracın tampon bölgesinin koptuğu görülüyor.

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