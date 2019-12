6 milyon kişi 22 YTL’ye oruç açacak

Belediyeler, vakıflar ve işadamları tarafından düzenlenen iftar çadırları, aşevleri, kumanya ve erzak yardımlarında patlama yaşanıyor.



İlçe belediyeleri iftar çadırlarıyla, büyük şehir belediyeleri de gıda yardımlarıyla dikkat çekiyor. En büyük seferberlik yine İstanbul’da yaşanıyor. İlçe belediyeleri, dernekler ve işadamları kurdukları iftar çadırlarında günde 150 bin kişiye yemek veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise her gün 50 bin kişiye 10 mobil noktada iftariyelik dağıtıyor. Günde 200 bin İstanbullu hayırseverlerin yardımıyla oruç açıyor. Bu yemeklerin maliyeti de günde 750 bin YTL’yi buluyor. İftar çadırlarının 29 günlük maliyeti ise 22 milyon YTL.



5 milyon 800 bin kişi



İstanbul’un hemen her noktasında kurulan iftar çadırlarında 29 gün boyunca 5 milyon 800 bin kişi orucunu açacak. Bunların yarısı belediyelerin 50’ye yakın çadırında ve aşevlerinden alınan yardımla karnını doyururken, geri kalanı da dernekler ve işadamlarının çadırlarında iftar yapacak. Belediyeler arasında en büyük yardımı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek. Belediye araçları 1 ayda tam 1 milyon 450 bin kişiye ulaşacak.



Yemekte ne var



Bu çadırlarda verilecek yemeklerin seçimi de özel. Bazı çadırlarda her gün aynı yemek verilecek. Bazılarında ise haftada 3 çeşit yemek çıkacak. İftar çadırlarındaki yemek mönüleri ise şöyle: "Çorba, ana yemek, pilav veya makarna, tatlı, salata, ayran ve su. Oruç açmak için ise zeytin ve hurma. Kumanya paketlerinde ise salata, peynir, reçel, tereyağı, pilav, nohut, zeytin ve su."



Firmalara dikkat



İftar çadırlarında yemek verecek olanların dikkatli davranması gerektiğine işaret eden Yemek İstanbul Genel Kordinatörü Hüseyin Bozdağ, şu bilgileri verdi: "Bu çadırları genelde belediyeler kuruyor. Ancak işadamları ve hayırsever kişiler de yoksul semtlerde büyük iftar çadırlarında yemek veriyor. Burada dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Çünkü Ramazan aylarında tanınmamış birçok firma ortaya çıkıyor. Bu pastadan pay almaya çalışıyorlar. Ancak bu işi yapanın ruhsatı olması gerekiyor. İstanbul’da 200 bin kişi orucunu bu çadırlarda açacak. Sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek lazım."



1500 kişi Bayrampaşa Cezaevi’nde oruç açacak



Belediyelerin düzenlediği organizasyonlar arasında bu yıl Bayrampaşa Belediyesi de öne çıkıyor. Belediye, aldığı radikal bir kararla 18 Temmuz’da kapanan Bayrampaşa Cezaevi’nde Ramazan programı düzenliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Bayrampaşa Cezaevi’nde günde 1500 kişiye yemek verilecek. İftar sonrası yapılacak Ramazan şenliklerinde Bayrampaşa Cezaevi turu da bulunuyor.



Her gün bir kuyumcu iftar yemeği verecek



Belediyelerden başka vakıf ve dernekler de Ramazan boyunca vatandaşa iftar yardımında bulunacak. İstanbul Çemberlitaş’ta kurulacak dev çadırda günde 1500 kişi Kuyumcular Odası’nın vereceği iftar yemeği ile oruç açacak. 6 yıldır düzenlenen iftar yemeğini her gün başka bir kuyumcu üstlenecek. Bunun yanı sıra ‘Kimse Yok Mu?’ derneği, İstanbul’da günde 10 bin kişiye iftar verecek.