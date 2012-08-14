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Ekonomi

6 milyon emekliye bayram müjdesi

Arınç, SSK emeklilerine bayram öncesi maaş müjdesi verdi

14 Ağustos 2012 10:54

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, SSK emeklilerinin aylıklarıyla ilgili bayram öncesinde bir ödeme söz konusu olacağını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, SSK emeklilerine bayram öncesi maaş müjdesi verdi.

SSK emeklilerine aylıklarının her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödendiğini, Ramazan Bayramı'nın da bu yıl 19 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatan Arınç, ''Dolayısıyla emeklilerimizi mağdur etmemek, emeklilerimizi sevindirmek için SSK emeklilerinin aylıklarının öne alınması kararlaştırılmıştır. Aylığını ayın 22-23-24-25 ve 26'sında alınlar için bu ayın 16'sında ödeme yapılacaktır. Aylığını 17-18-19-20 ve 21'inde alanlar bu ayın 17'sinde emekli maaşını alabileceklerdir. Emekli sicil numarasının son rakamı çift olanlar 16 Ağustos'ta tek olanlar da 17 Ağustos'ta emekli aylıklarını bayram öncesinde alabileceklerdir. Bu uygulamadan 5 milyon 926 bin küsür, 6 milyona yakın SSK emeklisi istifade etmektedir'' diye konuştu.

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