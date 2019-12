-6 METRELİK SALLANAN AT GUINNESS'TE ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - İsrailli bir marangoz 6 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğinde ahşap bir sallanan at yaptı. Yapımında 2 ton tahta, 20 binden fazla vidayla çivi ve 300 litre vernik kullanılan atın üzerine yaklaşık 50 çocuk aynı anda binebiliyor. Marangoz Ofer Mor'un bir yılda yaptığı sallanan at, türünün dünyadaki en büyük örneği olarak Guinness Rekorlar Kitabına da girdi.