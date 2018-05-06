6 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 Fenerbahçe - Bursaspor

16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

AVRUPA LİGLERİ

21.45 Cagliari - Roma (Cengiz Ünder)

EL CLASICO

21.45 Barcelona - Real Madrid

ŞAMPİYON UŞAK\'IN KUPA GÜNÜ

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig\'den çıktıktan sonra bu sezon da ilk haftadan itibaren zirveyi bırakmadığı TFF 3. Lig 3. Grup\'ta şampiyon olarak bekleme yapmadan 2. Lig\'e çıkan Utaş Uşakspor, şampiyonluk kupasına kavuşacak.

13.00 Kırmızı-siyahlı ekip, şampiyonluk kupasını 1 Eylül Stadı\'nda oynanacak Arsinspor maçında törenle alacak.

VOLEYBOL

- CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final-

16.00 Imoco Volley Conegliano - Galatasaray (3/4)

19.00 CSM Volei Alba BLAJ - VakıfBank (Final)

BASKETBOL

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final -

14.00 Hatay BŞB (0) - (1) Fenerbahçe

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

15.15 Darüşşafaka - Anadolu Efes

17.00 Eskişehir Basket - Muratbey Uşak

19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece - Tofaş

WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Omurulik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünya çapında düzenlenen Wings For Life World Run\'ın Türkiye ayağı, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla üst üste üçüncü kez İzmir\'de yapılacak.

JUDO

Ümitler Avrupa Kupası, ikinci gün müsabakalarıyla devam edecek. (Romanya)

GÜREŞ

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası sona erecek.