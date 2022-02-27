6 liderin yarın açıklayacağı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in satır başları neler?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal yarın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i açıklayacak.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, açıklama öncesi sistemin satır başlarını yazdı. ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in 22 sayfa tutan özetini 30 dakikada açıklayacaklar.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Sistemin yasama bölümü beş ana, 27 alt başlık, yürütme dört ana 17 alt başlık, yargı yedi ana, 19 alt başlık, Demokratik bir sistemin temel esasları da üç ana, dokuz alt başlık olmak üzere toplam 101 maddeden oluşuyor. Yapılması gereken düzenlemeler arasında Anayasa değişikliği ve bir ok yasada buna göre düzenlemeler öngörülüyor. Belirlenen konularda siyasi partiler arasında görüş birliği var. Örneğin, hepsi ülkedeki yolsuzluklar yakınıyor, bunun nasıl önlenmesi gerektiği üzerinde duruyor. Yargının durumu yine öncelikler arasında.

Hâkimler Kurulu ayrı, Savcılar Kurulu ayrı olacak. Seçimlerde siyasetin ağırlığı; kaldırılacak. Protokolün girişinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne nasıl gelindiği, bu sisteme neden karşı çıkıldığı getirilmek istenen sistemin temel esasları yer alıyor.

Yasama, yasamanın oluşumu, TBMM'nin görev süresi, seçim barajı, seçim sistemi, parti içi demokrasinin güçlendirilmesi, siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması, Hazine yardımları, yasama çalışmaları, TBMM İçtüzüğü, kanun yapım süreçleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisi, Cumhurbaşkanının kanunlara ilişkin veto yetkisi, halk girişimi ve halk vetosu, komisyonların güçlendirilmesi, kanun yapım süreçlerinde muhalefet hakkı, TBMM'nin denetim yetkisi, gensoru, meclis soruşturması, kamu kurumlarının meclis denetimi kapsamına alınması, genel denetim, denetim komisyonları oluşturulması da önemli başlıklar arasında."