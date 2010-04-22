6 konfederasyon Taksim'e 3 koldan yürüyecek

T24-

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 6 işçi ve memur konfederasyonu Taksim Meydanı'na 3 ayrı koldan yürüyecek.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hak-İş Genel Sekreteri Mustafa Paçal, KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek, Memur-Sen Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kaytan, Kamu-Sen İstanbul Bölge Başkanı Hanefi Bostan'dan oluşan 1 Mayıs Düzenleme Kurulu, yaptığı toplantıyla 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin bir dizi karar aldı.

AA muhabirine alınan kararlara ilişkin bilgi veren Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, konfederasyonların 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na 3 ana koldan gireceğini belirterek, DİSK ve KESK'in Şişli-Mecidiyeköy güzergahından, Türk-İş ve Kamu-Sen'in Şişhane'den, Hak-İş ve Memur-Sen'in de Dolmabahçe'den yürüyeceğini bildirdi.

Diğer siyasi partiler, kurum ve meslek örgütlerinin de kendi tercihlerine göre hangi konfederasyon ile birlikte yürümek istiyorsa, daha önceden kendilerine bildirerek bu güzergahtan yürüyeceğini belirten Büyükkucak, konfederasyonların saat 10.00'dan itibaren belirlenen noktalarda toplanacağını, saat 11.00'de yürüyüşün, saat 13.00'de de mitingin başlayacağını kaydetti.

Büyükkucak, 3 koldan Taksim alanına yaklaşıldığında, Şişhane'den alana girecek olan işçilerin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, Şişli'den gelenlerin Harbiye'de TRT önünde, Dolmabahçe'den gelenlerin de Gümüşsuyu İTÜ önünde arama noktasından geçeceklerini belirtti.

İşçilerin sendika önlükleri giyip, şapka takabileceğini ve pankart taşıyabileceğini belirten Büyükkucak, maske ya da başka üniformanın yasak olduğunu söyledi.



''ALANIN GÜVENLİĞİNİ BİN GÖREVLİ SAĞLAYACAK''

Büyükkucak şu bilgileri verdi:

''Taksim alanında hiç emniyet mensubu olmayacak. Alanın güvenliği konfederasyonlar tarafından oluşturulan bin görevli tarafından sağlanacak. Görevliler tek tip 1 Mayıs logolu önlükler giyecekler. Konuşma kürsüsü akışın daha iyi sağlanması için emniyet birimleriyle varılan ortak mutabakat üzerine Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önüne kurulacak. Metro ve tünel kapalı olacak. Bu karar arama noktaları dışında sızmaları önlemek için alındı. Yürüyüş güzergahları tamamen trafiğe kapalı olacak.''

Büyükkucak, kutlama etkinliğinde sanatçı Timur Selçuk'un oluşturulacak sanatçılar korosuyla birlikte 1 Mayıs Marşı'nı okuyacağını, yine 1 Mayıs için hazırlanan ortak metnin de bir kız bir erkek işçi tarafından okunacağını bildirdi. (aa)